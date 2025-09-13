Ultima oră
„Betty cea urâtă” a împlinit 52 de ani. Cum arată Ana Maria Orozco, la 25 de ani de la terminarea filmărilor pentru telenovela-fenomen? Foto
13 sept. 2025 | 15:16
de Ionuț Vieru

Corina Caciuc, apariţie de zile mari, la grădiniţa fiului. Fanii au complimentat-o imediat: “Ce femeie frumoasă, elegantă”

Monden
Corina Caciuc, apariţie de zile mari, la grădiniţa fiului. Fanii au complimentat-o imediat: “Ce femeie frumoasă, elegantă”
7imagini
Corina Caciuc a impresionat la grădinița fiului său Liam, într-o apariție elegantă care a atras numeroase complimente

Momentele importante din viața copiilor sunt întotdeauna trăite cu emoție de părinți, iar acest lucru nu a făcut excepție nici pentru Corina Caciuc, partenera lui Laurențiu Reghecampf. Vedeta și-a însoțit fiul cel mare, Liam, la grădiniță, iar fotografiile publicate pe rețelele de socializare au atras imediat atenția fanilor, care au complimentat-o pentru ținută și pentru eleganță. În paralel, Laurențiu Reghecampf a dezvăluit detalii neașteptate din intimitatea familiei, povestind despre pasiunea lui pentru gătit și modul în care are grijă de cei dragi.

Emoțiile primei zile de școală pentru Liam

Corina Caciuc a surprins prin sinceritatea mesajului pe care l-a transmis alături de fotografia făcută cu fiul ei:

„Un pas mare pentru micuțul meu, și multe lacrimi din partea mamei”.

Imaginea a strâns rapid mii de aprecieri pe Instagram, iar urmăritorii au remarcat atât emoțiile firești ale unei mame aflate la un moment important, cât și frumusețea și rafinamentul partenerei lui Reghecampf.

Mulți dintre cei care au comentat la postarea Corinei Caciuc au remarcat și asemănarea izbitoare dintre Liam și tatăl său, antrenorul de fotbal. Printre reacții s-au regăsit mesaje precum:

„Mamă frumoasă, copil superb”, „Xerox cu tatăl lui”, „Ce femeie frumoasă, elegantă” sau „O mămică minunată”.

Corina Caciu și Liam

Corina Caciu și Liam

O apariție de zile mari, într-o ținută albă elegantă

În fotografiile publicate, Corina Caciuc a purtat o rochie lungă albă, accesorizată cu o pereche de sandale cu toc, alegere vestimentară care a atras numeroase aprecieri. Fanii au descris-o ca fiind o „prezență elegantă” și au felicitat-o pentru discreția și stilul de care dă dovadă în aparițiile publice.

Această imagine de familie a fost cu atât mai apreciată, cu cât a arătat o latură firească, emoționantă și plină de naturalețe a Corinei, dincolo de postura de parteneră a unui nume cunoscut din sport.

Laurențiu Reghecampf, despre pasiunea pentru gătit și mesele în familie

În timp ce Corina Caciuc își impresiona fanii prin postările de pe Instagram, Laurențiu Reghecampf a atras atenția printr-o serie de mărturisiri despre viața de familie și despre obiceiurile sale din bucătărie. Antrenorul a vorbit despre pasiunea lui pentru gătit, dezvăluind că prepară frecvent ciorbe pentru cei dragi și că acest obicei a devenit o parte importantă a vieții lor de zi cu zi.

„Băi, sunt bun rău de tot la asta. Te rog frumos. Când zici mâncarea preferată din România, mă gândesc la un lucru pe îl facem toți repede când ne e foame. De exemplu, cartofi prăjiți cu ou și o salată. Fac orice. Pentru mine, nimic nu e sofisticat. Vorbesc serios”, a povestit Reghecampf, potrivit iamsport.ro.

Acesta a explicat că gătește aproape orice tip de ciorbă, inclusiv ciorbă de burtă sau rădăuțeană, și că preferă să prepare cantități mari pentru întreaga familie.

„Copiii mei mănâncă, Corina mănâncă. Eu o fac la 2-3 zile. Toate ciorbele… și rădăuțeană, de porc. Fac orice. Nu știu să gătesc puțin, eu gătesc mult”, a mai spus antrenorul.

Pe lângă gătitul zilnic, Reghecampf a povestit și despre pasiunea lui pentru vânătoare și pescuit:

„Uite, de exemplu, acum, mă așteaptă o căprioară acasă. Eu tai, eu fac tot. Săptămâna trecută am fost la pește. Am prins 20 de kilograme de crap”.

O familie discretă, dar mereu în atenția publicului

Postările Corinei Caciuc și mărturisirile lui Laurențiu Reghecampf au atras interesul fanilor, care îi urmăresc constant și îi apreciază pentru naturalețea cu care își trăiesc viața de familie. Dacă vedeta a cucerit prin eleganță și emoția sinceră a unei mame aflate la o etapă importantă din viața copilului, Reghecampf a surprins prin deschiderea cu care a vorbit despre pasiuni simple și bucuria de a fi alături de cei dragi.

OFICIAL | Neluțu Varga l-a convins și a dat lovitura! Islam Slimani a semnat cu CFR și e gata să debuteze în Gruia
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Romania TV
Ora de iarnă 2025: De ce se schimbă ora numai în weekend. De ce anul ăsta dăm ceasul înapoi mai devreme
Digi24
Ce înseamnă mesajul ciudat al șefului FBI către Charlie Kirk, după asasinarea influencerului lui Trump
Adevarul
Ce poate face drona terestră ucraineană Bufalo de 4 tone. Are motor diesel și inteligență artificială
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
PlaySport
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
PlaySport
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Recomandări
Andra, din nou la școală. Ce a spus vedeta la 20 de ani de la terminarea liceului, a avut mari emoții: „Să te uiți în spate să vezi de unde ai plecat”
Andra, din nou la școală. Ce a spus vedeta la 20 de ani de la terminarea liceului, a avut mari emoții: „Să te uiți în spate să vezi de unde ai plecat”
Monden
acum o oră
Actriţa celebră care şi-a refăcut viaţa după moartea logodnicului. Are mare succes şi urmează să devină mamă pentru prima oară. Foto
Actriţa celebră care şi-a refăcut viaţa după moartea logodnicului. Are mare succes şi urmează să devină mamă pentru prima oară. Foto
Monden
acum 2 ore
Cum îşi petrece Andreea Marin timpul de când Violeta a plecat în SUA şi s-a despărţit de Adrian Brîncoveanu. Vedeta profită din plin de timpul liber
Cum îşi petrece Andreea Marin timpul de când Violeta a plecat în SUA şi s-a despărţit de Adrian Brîncoveanu. Vedeta profită din plin de timpul liber
Monden
acum 2 ore
Cele mai bune zile pentru fiecare zodie în septembrie 2025: când ai parte de noroc
Cele mai bune zile pentru fiecare zodie în septembrie 2025: când ai parte de noroc
Horoscop
acum 7 ore
Parteneri
Alimentul la care nu trebuie să renunțăm niciodată. Mihaela Bilic, avertisment dur: „Creierul nostru se “stafidește” și moare”
Click.ro
Riscuri mari ca reforma lui Bolojan să nu dea rezultate. Ratingul de țară pentru România e tot prost
Mediaflux
ANALIZĂ Singura țară arabă pe care Israelul și Occidentul nu o pot bombarda
Digi24
Elena Băsescu, schimbată complet în ultimii ani! Cum arată acum, după 3 copii și mai multe intervenții estetice, mezina lui Traian Băsescu / FOTO
Unica.ro