Corina Caciuc, apariţie de zile mari, la grădiniţa fiului. Fanii au complimentat-o imediat: “Ce femeie frumoasă, elegantă”

Momentele importante din viața copiilor sunt întotdeauna trăite cu emoție de părinți, iar acest lucru nu a făcut excepție nici pentru Corina Caciuc, partenera lui Laurențiu Reghecampf. Vedeta și-a însoțit fiul cel mare, Liam, la grădiniță, iar fotografiile publicate pe rețelele de socializare au atras imediat atenția fanilor, care au complimentat-o pentru ținută și pentru eleganță. În paralel, Laurențiu Reghecampf a dezvăluit detalii neașteptate din intimitatea familiei, povestind despre pasiunea lui pentru gătit și modul în care are grijă de cei dragi.

Emoțiile primei zile de școală pentru Liam

Corina Caciuc a surprins prin sinceritatea mesajului pe care l-a transmis alături de fotografia făcută cu fiul ei:

„Un pas mare pentru micuțul meu, și multe lacrimi din partea mamei”.

Imaginea a strâns rapid mii de aprecieri pe Instagram, iar urmăritorii au remarcat atât emoțiile firești ale unei mame aflate la un moment important, cât și frumusețea și rafinamentul partenerei lui Reghecampf.

Mulți dintre cei care au comentat la postarea Corinei Caciuc au remarcat și asemănarea izbitoare dintre Liam și tatăl său, antrenorul de fotbal. Printre reacții s-au regăsit mesaje precum:

„Mamă frumoasă, copil superb”, „Xerox cu tatăl lui”, „Ce femeie frumoasă, elegantă” sau „O mămică minunată”.

O apariție de zile mari, într-o ținută albă elegantă

În fotografiile publicate, Corina Caciuc a purtat o rochie lungă albă, accesorizată cu o pereche de sandale cu toc, alegere vestimentară care a atras numeroase aprecieri. Fanii au descris-o ca fiind o „prezență elegantă” și au felicitat-o pentru discreția și stilul de care dă dovadă în aparițiile publice.

Această imagine de familie a fost cu atât mai apreciată, cu cât a arătat o latură firească, emoționantă și plină de naturalețe a Corinei, dincolo de postura de parteneră a unui nume cunoscut din sport.

Laurențiu Reghecampf, despre pasiunea pentru gătit și mesele în familie

În timp ce Corina Caciuc își impresiona fanii prin postările de pe Instagram, Laurențiu Reghecampf a atras atenția printr-o serie de mărturisiri despre viața de familie și despre obiceiurile sale din bucătărie. Antrenorul a vorbit despre pasiunea lui pentru gătit, dezvăluind că prepară frecvent ciorbe pentru cei dragi și că acest obicei a devenit o parte importantă a vieții lor de zi cu zi.

„Băi, sunt bun rău de tot la asta. Te rog frumos. Când zici mâncarea preferată din România, mă gândesc la un lucru pe îl facem toți repede când ne e foame. De exemplu, cartofi prăjiți cu ou și o salată. Fac orice. Pentru mine, nimic nu e sofisticat. Vorbesc serios”, a povestit Reghecampf, potrivit iamsport.ro.

Acesta a explicat că gătește aproape orice tip de ciorbă, inclusiv ciorbă de burtă sau rădăuțeană, și că preferă să prepare cantități mari pentru întreaga familie.

„Copiii mei mănâncă, Corina mănâncă. Eu o fac la 2-3 zile. Toate ciorbele… și rădăuțeană, de porc. Fac orice. Nu știu să gătesc puțin, eu gătesc mult”, a mai spus antrenorul.

Pe lângă gătitul zilnic, Reghecampf a povestit și despre pasiunea lui pentru vânătoare și pescuit:

„Uite, de exemplu, acum, mă așteaptă o căprioară acasă. Eu tai, eu fac tot. Săptămâna trecută am fost la pește. Am prins 20 de kilograme de crap”.

O familie discretă, dar mereu în atenția publicului

Postările Corinei Caciuc și mărturisirile lui Laurențiu Reghecampf au atras interesul fanilor, care îi urmăresc constant și îi apreciază pentru naturalețea cu care își trăiesc viața de familie. Dacă vedeta a cucerit prin eleganță și emoția sinceră a unei mame aflate la o etapă importantă din viața copilului, Reghecampf a surprins prin deschiderea cu care a vorbit despre pasiuni simple și bucuria de a fi alături de cei dragi.