Copilul cu IQ de 150 care a șocat la Românii au talent: ‘Ești de pe altă planetă’

Un copil cu un IQ uimitor a venit pe scena Românii au Talent. Băiatul are un scor de 150, asta în condițiile în care majoritatea oamenilor au au un IQ este între 85 și 115. El a pășit pe scenă cu o cutie în formă de cub rubik. Radu are 10 ani, este în clasa a 4-a și face matematică și informatică la clasa a 5-a. În plus, face dublări de voce, teatru, limbi străine, canto, chitară și pian. El face germană și engleză și studiază singur chineza.

Ce a făcut Radu la Românii au Talent

„Trebuie să mă ajutați să amestecăm niște cuburi rubik”, le-a spus Radu juraților. Fiecare jurat a primit câte un cub rubik pe care l-a amestecat cât a putut de bine.

Nu doar că a rezolvat cuburile rapid, dar a și cântat în timp ce făcea acest lucru. Radu face canto și muzica este una dintre multele lui pasiuni.

Mihai Bobonete: „Ești de pe altă planetă”

Publicul s-a ridicat în picioare pentru a îl aplauda pe micuț.

„Ești de pe altă planetă”, a spus Bobonete. „În sensul bun sau în sensul rău?”, a întrebat micuțul. „În sensul bun. Trebuie să existe o explicație. Cum poți să ai atâtea talentele, să faci atâtea lucruri și să fii atât de inteligent?”, l-a întrebat Bobonete. Organizarea timpului este cheia, conform micuțului. De altfel, comedianul l-a rugat pe Radu să nu se apuce de comedie. „Oricum nu voiam să fac aia”, a răspuns băiatul. „Te felicit pentru că exiști!”, i-a spus Bobonete.

Andra a ținut și ea să îl felicite pe micuț. Aceasta i-a spus că dacă va trece mai departe ar vrea să vadă și alte talente pe care le are.