Copacul care crește de 20 m înălțime în doar 3 ani. Poți face profit de 30.000 euro cu el VIDEO

Sunt puțini cei care știu că, pe lângă frumusețea sa, există copacul care crește de 20 m înălțime în doar 3 ani. În esență, este un arbore de abanos negru african din Gabon, care și-ar putea aduce extrem de mulți bnai. Unii spun că ar putea valora un milion de dolari. Asta dacă reușești să găsești unul.

Arborele Paulownia este copacul care crește de 20 m înălțime în doar 3 ani

Din cauza valorii sale ridicate, multe specii de Ebony negru sunt acum dispărute sau pe cale de dispariție. În prezent, Paulownia ar putea fi cel mai valoros arbore de lemn de esență tare recoltat în mod durabil din lume. Un singur buștean de 3,5 metri poate aduce cu ușurință trei mii de dolari. Ceea ce poate nu știați, este că Paulownia este copacul care crește de 20 m înălțime în doar 3 ani.

Lemnul de Paulownia este rezistent la foc, cu un punct de ardere de aproape două ori mai mare decât cel al altor tipuri de lemn. Cântărește jumătate din greutatea majorității lemnului de esență tare. Se usucă în câteva zile fără cuptor și nu se deformează, nu crapă și nu se despică.

Florile produc o miere, la fel de căutată ca și mierea de salcâm. Timp de secole a fost folosit în Japonia pentru fabricarea instrumentelor muzicale, a dulapurilor fine și, mai ales, a cuferelor de mireasă fabulos de scumpe. Și crește ca o buruiană. Mai mult, Paulownia servește și ca un arbore stradal minunat.

În secolul al XIX-lea, păstăile de semințe de Paulownia au fost folosite ca material de ambalare, precum alunele de polistiren. O navă de marfă chineză a ajuns în Florida în 1855 și în câteva decenii Paulownia s-a naturalizat în sud-estul SUA.

Un secol mai târziu, în anii 1970, s-a realizat valoarea lemnului și în câteva decenii lemnul a fost recoltat și exportat în Japonia. În anii 1990, pădurile din sudul țării erau practic lipsite de Paulownia de calitate superioară.

Cerere tot mai mare pe piață. Poți face profit de 30.000 euro cu el

Paulownia, este cuunoscut și sub numele de copacul împărătesei. Eeste un copac originar din China. Este arborele numărul unu în plantațiile din Asia.

Lemnul este de culoare deschisă și aspectul său seamănă foarte mult cu cel al frasinului american. Rezistența sa scăzută face ca Paulownia să nu mai fie un candidat pentru producția de lemn. În schimbă, Paulownia este ideală pentru biomasă, chiar dacă are o valoare scăzută de BTU.

Se estimează că în afara Asiei sunt cultivate aproximativ 6 milioane de hectare. Comercianții de lemn estimează că vor trece zeci de ani până când vor putea satisface cererea tot mai mare de arbori paulownia pentru biomasă. Paulownia pentru biomasă poate crește până la 3 metri înălțime în primul sezon.

Lăsat să crească, acesta atinge înălțimi de aproape 20 de metri în mai puțin de 10 ani. Clonele de paulownia sunt disponibile special pentru plantațiile de arbori pentru biomasă. Fermierii de arbori câștigă în mod obișnuit 40.000 de dolari pe acru, recoltând copaci de paulownia empress pentru biomasă la fiecare 10 ani.

Lemnul de Paulownia la mare căutare

Lemnul de Paulownia este utilizat pe scară largă în Asia pentru mobilier, panouri decorative și instrumente muzicale. Este ușor și rezistent, cu un finisaj mătăsos și fin și acceptă o gamă largă de coloranți. Lemnul cultivat în plantații poate produce lemn cu granulație dreaptă, fără noduri, cu o tăiere agresivă a ramurilor în fiecare sezon.

Când vine vorba de copacul care crește de 20 m înălțime în doar 3 ani, conform recomandărilor făcute de Adela Pârvu, singurul defect pe care acest arbore îl are este că are nevoie de multă apă pentru a crește repede. Uneori are nevoie de apă, de cel puțin 7-8 ori pe zi dacă nu plouă.