Ianis Hagi a debutat la Deportivo Alaves și echipa lui a obținut al doilea succes din acest sezon. Cum au reacționat fanii – FOTO

Ianis Hagi a jucat primele minute la Deportivo Alaves, la doar câteva zile după ce a fost împrumutat de Glasgow Rangers! Internaționalul român a intrat pe teren în minutul 87 al întâlnirii cu Valencia, de pe teren propriu, în locul lui Guridi. Fanii l-au aplaudat când l-au văzut la marginea terenului și l-au încurajat, așa cum s-a întâmplat și zilele acestea pe rețele sociale.

Alaves a câștigat meciul cu 1-0 și are șase puncte din patru etape aflându-se pe locul nouă.

