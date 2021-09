Constantin Enceanu şi Gheorghe Turda se războiesc grav. Detaliile sunt ireale: ”E inconștient, cum să spună?” (exclusiv)

Războiul dintre Constantin Enceanu și Gheorghe Turda e departe de a se fi terminat. Cei doi interpreți de muzică populară fac declarații scandaloase.

Deși erau prieteni, acum Gheorghe Turda și Constantin Enceanu au devenit dușmani. Cel din urmă i-a dat replica rivalului său, după ce acesta l-a numit „patron falit”, făcând referire la restaurantul din Filiași.

”N-am dat faliment cu localul, dimpotrivă, am câștiguri uriașe, zilnic, o medie de 150 de milioane de lei vechi. Am și 30 de angajați, servesc meniul lui Chef Cătălin Scărlătescu”, spune Enceanu.

Gheorghe Turda a declarat pentru impact.ro că rivalul său nu se mai descurcă în afaceri din cauza pandemiei. Interpretul de muzică populară a spus că Enceanu ar fi dat faliment cu localul său din Filiași.

Pe de cealaltă parte, Enceanu spune că a pus bodyguarzi la local, pentru că lumea se înghesuie, iar capacitatea restaurantului este de 150 de locuri. În plus, spune acesta, încasările lui sunt destul de mari, deci nici vorbă despre faliment.

„Domnul Gheorghe Turda vorbește ziua ce visează noaptea. Păi, cum să fie așa? Vinerea, sâmbăta și duminica am avut și bodyguarzi la poartă, ca să nu intre lumea buluc, am 150 de locuri la piscină.

Am încasări mari, o medie de 150 de milioane de lei vechi, pe zi. E inconștient, cum să spună să sunt falit? Vine lumea să mănânce, asta înseamnă faliment? Am 30 de angajați, am 9 fete, pe tură, în bucătărie, abia reușesc să facă față cu mâncarea și cu pachetele trimise la domiciliu.

Și, de atâta rău, cum zice că îmi merge, iată că am mai deschis și o tavernă, ”Zanzibar”, în curtea localului. Vorbește gura fără el. Probabil, e indivios că nu l-am chemat aici, ca să cânte, dar nu cânt nici eu, nu se pretează muzica populară. E un PUB, de fapt, cu un decor tineresc”, a mai declarat Constantin Enceanu.