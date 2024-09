Constantin Enceanu și-a pus mașina la vânzare. Val de reacții după ce internauții au aflat câți kilometri are bolidul de lux: “Trebuie să ai mare curaj să o iei”

Constantin Enceanu, celebrul cântăreț de muzică populară, a stârnit un val de reacții pe rețelele de socializare după ce și-a scos la vânzare mașina personală. Este vorba despre un Mercedes E220 diesel din 2017, iar numărul mare de kilometri parcurși a atras atenția internauților. Mulți s-au arătat surprinși de starea vehiculului, iar comentariile nu au întârziat să apară.

Constantin Enceanu a postat anunțul pe pagina sa de Facebook, informându-și fanii că își vinde mașina.

“Pentru cei interesați, vă informez că vând mașina personală Mercedes E220 diesel din 2017. Este o mașină bine întreținută cu schimbul de ulei și de filtre făcut la timp.

Are 550.600 km, o mașină plimbată și sunt singurul proprietar. Prețul 17.500€, ținând cont că numai în primăvara acestui an am băgat pentru întreținerea ei 6.500€”, a scris artistul în mediul online.