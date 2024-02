Constantin Enceanu, la 60 de ani. Cum a reușit să-i rămână fidel soției: ”Trebuie să ții de casă!”. În ce stadiu se află procesul cu Niculina Stoican EXCLUSIV

Solistul de muzică populară Constantin Enceanu a schimbat prefixul, zilele trecute. Artistul ne-a dezvăluit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, din ce a câștigat primii bani de buzunar și cum a reușit să-i rămână fidel soției, preț de aproape 40 de ani, deși în jurul lui au roit zeci de artiste superbe. Am aflat și în ce stadiu se află procesul cu scântei pe care îl are cu Niculina Stoican, șefa lui.

Cu cine a petrecut, la împlinirea vârstei de 60 de ani?

La schimbarea prefixului, în urmă cu trei zile, Constantin Enceanu a petrecut alături de membrii familiei și de prieteni, în localul lui din Dolj, afacere care îi majorează veniturile:

”Mereu, de ziua mea de naștere, cânt și eu, dar și colegii mei de scenă, în localul familiei, din Dolj. Ne distrăm, stăm la povești, mâncăm bunătăți. Am petrecut și alături de soția mea, care mi-a făcut multe surprize, inclusiv culinare. O iubesc și acum, avem aproape 40 de ani de căsnicie”, spune el, pentru Playtech Știri.

Cum a reușit să se ferească de tentațiile din lumea artistică?

Constantin Enceanu ne-a mai dezvăluit, exclusiv pentru Playtech Știri, și cum a reușit să îi rămână fidel soției, deși, în jurul lui, au roit zeci de soliste superbe, numai una și una, adevărate frumuseți naturale:

”Așa suntem noi, cei care suntem crescuți, la țară, așa este scris în soartă, să ții de căsnicie. Deși în jurul meu au roit zeci de soliste superbe, trebuie să ții de casă, de căsnicie. Secretul unei relații lungi? Să lase fiecare, de la el, să nu existe ambiții, și amândoi să tragă la aceeași căruță, să existe înțelegere. Trebuie să duci căsnicia, până la capăt, cu bune și cu rele. Tentații au fost, desigur, acum depinde de fiecare om, cum reacționează, cum vede viața. Sunt mult mai multe lucruri importante decât atracția fizică”.

Din ce a câștigat Constantin Enceanu primii bani de buzunar?

Constantin Enceanu este, în prezent, unul dintre cei mai talentați artiști de muzică populară, însă, înainte de a deveni cântăreț, a muncit în fabrică:

”Am lucrat în fabrică, la Transformatoare, în Craiova. Mi-a prins bine, de ce nu, acum știu să bat un cui, să fac orice, pot construi o casă de la zero, am făcut multe și la local, m-am implicat și la casa familiei. Nu am fugit niciodată de muncă, am câștigat bani, am pus deoparte, apoi i-am investit”.

El mai susține că, în calitate de artist, trebuie să respecți publicul, să ai grijă de imaginea ta, indiferent de vârstă:

”Trebuie să ai un aspect plăcut, nu poți să vii cu burtă, în fața publicului, să ai un fizic plăcut ochiului. Eu, când mă mai îngraș 2-3 kilograme, iau măsuri, am grijă la alimentație. Plus că fac multă mișcare. Deși am mai avut probleme de sănătate, operație de hernie de disc și la genunchi, m-am refăcut foarte repede, cu exerciții fizice. De pildă, la o săptămână după operația de hernie de disc, eram deja pe scenă, atât de repede s-a refăcut organismul”.

În ce stadiu se află procesul cu șefa lui, Niculina Stoican?

Cântărețul de muzică populară Constantin Enceanu se află în plin proces cu solista Niculina Soican, șefa lui de la ansamblul artistic, pe motiv că el nu a beneficiat de o mărire de salariu, în ultimii 15 ani. Prin urmare, artistul a decis, după un dur schimb de replici cu Niculina, să lase totul pe mâna avocaților, pe care i-a angajat ca să i se facă dreptate, în instanță:

”Eu aș fi subiectiv, dacă v-aș povesti cum stau lucrurile, nu pot să spun eu dacă veneam sau nu la repetiții, așa cum am fost acuzat sau dacă am avut o conduită imorală față de colegii mei, așa cum s-ar spune. Așteptăm, am o echipă de avocați, las pe mâna lor acest proces, să rezolve ei”, a mai menționat Constantin Enceanu, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

Luna viitoare, el va cânta pentru românii stabiliți în Spania

Constantin Enceanu va susține, pe 6 aprilie 2024, un grandios concert, la Sala Palatului. Dar, el are agenda plină, în această perioadă, bifând recitaluri, inclusiv în Spania, pentru diaspora:

”Din cele 4.000 de bilete s-au vândut deja 3.000, am și invitați, voi cânta și eu foarte mult. Dar, până atunci, mai am concerte la Craiova, pe 22 februarie, pe 24 februarie, la Cluj, iar în zilele de 2 și 3 martie voi fi la Madrid. Românii din diasporă ne-au primit mereu cu brațele deschise. Referitor la onorariile din străinătate, aici nu e vorba de câștig, ci de atmosferă, care contează mai mult decât orice ban din lumea asta!”, ni s-a mai confesat Constantin Enceanu, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

Constantin Enceanu se află în topul artiștilor de muzică populară. Conform organizatorilor de spectacole, acesta are un onorariu, pentru un concert, de 1.500 de euro.