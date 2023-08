Cine este soția lui Constantin Enceanu. I-a stat alături timp de 38 de ani: “I-a fost greu, dar este puternică” EXCLUSIV

Este unul dintre cei mai îndrăgiți artiști de muzică folclorică, iar pentru talentul său aparte este solicitat să susțină multe evenimente și spectacole, petrecând foarte puțin timp acasă, lângă soție. Constantin Enceanu iubește aceeași femeie de 38 de ani, dar recunoaște că soția sa, Angela este o femeie puternică, căci meseria lui nu este una ușoară, fiind nevoit să plece deseori. În exclusivitate pentru Playtech Știri, artistul a oferit declarații emoționante despre femeia care îi stă alături de peste 3 decenii.

Cine este soția lui Constantin Enceanu

Constantin Enceanu are 58 de ani și nu numai că are parte de succes pe plan profesional, dar are și o soție frumoasă, care îi este alături de peste 3 decenii. Cu siguranță, a fi soție de artist nu este ușor, dar iubirea și respectul i-a ținut împreună.

Constantin Enceanu și Angela s-au cunoscut în luna martie a anului 1985, iar în luna august, au plecat într-o excursie. Acolo, Angela a fost cerută în căsătorie de către celebrul artist și în scurt timp au fixat și data nunții.

În exclusivitate pentru Playtech Știri, interpretul ne-a spus care este, de fapt, secretul unei căsnicii fericite.

Constantin Enceanu, despre căsnicia cu Angela. Declarații emoționante despre soția sa!

Chiar și după 38 de ani, Constantin Enceanu îi arată soției sale iubirea și respectul. Dacă în ziua de astăzi, unele cupluri se pot destrăma la prima ceartă, artistul a ales să lase întotdeauna orgoliul deoparte și a luptat pentru familia sa.

Mai mult decât atât, artistul recunoaște că Angela este o femeie puternică, pentru că, a fi soție de artist, nu este ușor.

“Am fost câteva zile pe litoral cu soția și nepoțeii noștri, am combinat utilul cu plăcutul. Deocamdată, atât. Oricum, vin săptămânal pe litoral, să susțin spectacolele. Sunt de 38 de ani cu soția mea, am o femeie puternică lângă mine. Vorba aceea: “În spatele unui bărbat de succes, este o femeie puternică” și este adevărată. Eu vorbesc doar despre soția mea. Când am plecat de acasă, am știut pe cine las acasă, știu că pot lăsa toate treburile pe mâna ei, fără niciun fel de problemă, știu că pot să discut orice cu ea, orice sarcină, o rezolvă, am avut încredere unul în celălalt și am tras amândoi în aceeași direcție la căruță. Asta contează foarte mult. Ăsta cred că este secretul! ”, a spus artistul.

Constantin Enceanu , spectacole și concerte în toată țara! Artistul, epuizat pe drumuri!

Această perioadă este una încărcată de evenimente, astfel Constantin Enceanu este nevoit să plece în mai multe orașe din țară. Artistul se deplasează întotdeauna cu mașina, iar numărul kilometrajului în bordul autoturismului a întrecut recordul.

”Am spectacole pe litoral, Mamaia, Eforie Nord, Saturn, Neptun. Am și la Sibiu, iar de Sfânta Maria am o perioadă aglomerată, o să fiu zi de zi plecat. Nu am probleme cu sănătatea, nu suport să stau în căldură, dar mulțumesc mașinii că îmi oferă confort și condiții optime de deplasare. M-a dus mașina asta peste tot. Am 500 de mii de kilometri în bord în 7 ani de zile!”, a mai declarat interpretul de muzică populară.

