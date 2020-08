Consilierul lui Ludovic Orban, reacție uluitoare: „Răceala e mai grea decât coronavirus”

Virgil Guran a făcut afirmaţii uluitoare! Consilierul lui Ludovic Orban a minimalizat simptomele infectării cu noul coronavirus, dar şi efectele pe care COVID-19 le poate avea asupra organismului.

Virgil Guran, deputat PNL, a participat la o conferinţă în Dâmboviţa, unde a făcut câteva declaraţii considerate de unii şocante. În ciuda studiilor şi rezultatelor făcute publice de către cercetători, consilierul lui Orban spune că situaţia nu este atât de gravă precum pare.

“Marea majoritate nici nu simte că au virusul. O răceală este mai grea de dus decât virusul. Întotdeanuna uitați-vă la statistici, la oamenii din terapie intensivă. Asta contează. Acum, am destulă experiență, spun eu, în statisticile astea, că sunt acolo. Asta este problema pe care trebuie să o avem în vedere. În primul rând, câți oameni avem la terapie intensivă și într-adevăr, în momentul în care se ajunge la vreo 1.000 de oameni la terapie intensivă, începem să avem probleme de sistem medical. Asta în sensul de a asigura ventilație și ce ne trebuie pentru oamenii respectivi”, a spus Virgil Guran.

Deputatul PNL i-a încurajat, însă, pe români să păstreze regulile de igienă şi distanțare socială, dar şi să continue să poarte măştile sanitare.

“Situația este sub control doar pentru că reacționăm imediat la ce se întâmplă. Virusul nu îl are nimeni sub control în lumea asta. După părerea mea o să rămânem la numărul ăsta cu infectările. Dacă s-ar respecta mai mult regulile ar fi mai bine”, a mai spus Guran.