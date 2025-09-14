Considerată una dintre cele mai frumoase femei din România, Ramona Bădescu este acum criticată pentru felul în care arată. „De ce ai îmbătrânit aşa?”

Considerată ani la rând una dintre cele mai frumoase femei din România, Ramona Bădescu stârnește acum controverse în mediul online. Actrița și cântăreața, stabilită de mulți ani în Italia, a ajuns în centrul atenției după ce a împărtășit cu urmăritoarele sale de pe Instagram câteva dintre ritualurile care, spune ea, o ajută să se mențină în formă la 56 de ani.

Ramona Bădescu, criticată pentru felul în care arată la 56 de ani

Ramona Bădescu a publicat un videoclip în care a dezvăluit obiceiurile sale de dimineață, menite să îi păstreze energia și vitalitatea.

„Sunt mereu întrebată la emisiuni cum îmi mențin forma și energia. Azi vă dau din culise câteva secrete personale. Le încercați?”, a scris Ramona în descrierea postării.

Ea a explicat că diminețile ei încep cu alergare prin parc, urmată de un pahar de apă caldă cu lămâie și de o înghițitură de ulei de măsline, ritual pe care îl consideră esențial pentru starea sa de bine.

„În primul rând, când mă trezesc, mă duc să alerg în parc – am și noroc că trăiesc aici, lângă un parc. Al doilea: apă caldă cu lămâie. Iar al treilea: iau o dușcă de ulei de măsline, fac gargară, îl înghit și mă simt minunat”, a povestit artistă.

Dacă intenția Ramonei a fost de a inspira, reacțiile au fost, în mare parte, neașteptat de dure. Comentariile critice nu au întârziat să apară, multe dintre ele fiind jignitoare.

„La corp sunteți suplă, dar la față pare că aveți peste 65 de ani”, a scris o internaută. O altă persoană a adăugat: „Am căutat pe Google să văd câți ani ai… eram sigură că ai peste 60!”. Mai mult, cineva a întrebat tranșant: „Wow! De ce a îmbătrânit așa? Ce i s-a întâmplat? Suferă de ceva anume?”.

Cum a răspuns Ramona Bădescu la valul la critici?

Totuși, în fața acestui val de critici, au existat și voci care au luat apărarea vedetei.

„Nu înțeleg răutatea femeilor. Dacă făcea operații, era criticată că e falsă. Dacă nu face nimic și îmbătrânește natural, e numită babă. Oricum o dai, nu e bine”, a scris o urmăritoare. O alta a adăugat: „Toate o să ajungeți la vârsta ei, dacă sunteți norocoase. Respectați-vă și, dacă nu aveți ceva frumos de spus, măcar nu jigniți.”

Ramona Bădescu nu a reacționat până acum la comentariile negative, preferând să-și continue activitatea online. Mesajul ei, însă, ridică o întrebare importantă: cât de pregătită este societatea să accepte frumusețea naturală și trecerea firească a timpului, fără a o judeca?