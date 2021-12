Cât de greu îi este Ramonei Bădescu să fie mamă deși are 2 bone. Prin ce trece vedeta

Ramona Bădescu încearcă să îi ofere fiului său tot ce este mai bun. Vedeta este o mămică desăvârșită, mai ales pentru că a visat mult timp să aibă parte de un micuț care să îi facă fiecare zi mai frumoasă. Totuși, aceasta se confruntă și cu anumite greutăți.

Visul Ramonei Bădescu s-a împlinit! Vedeta se bucură de un copilaș minunat, așa că îi dedică fiului său orice clipă pe care o are. Aceasta are parte de ajutorul bonelor, însă recunoaște că poartă o mare responsabilitate pe umeri. Actrița nu vrea să piardă vreun moment din viața micuțului.

I-am pregătit eu tot, inclusiv mâncarea. L-am alăptat timp de 2 luni şi jumătate. Are şi două bone, dar mama e tot mamă. Trebuie să fiu mereu acolo, să fiu prezentă.

„Este cea mai grea responsabilitate să fii mamă, este greu, dar tare frumos! Pentru mine totul a fost solicitant. M-am trezit la vârsta asta cu un copil, a trebuit să citesc tot, am învăţat de la 0.

De asemenea, Ramona Bădescu s-a văzut nevoită să revină în România pentru a se ocupa de anumite proiecte. Vedeta și-a adus fiul cu ea, mai ales pentru că micuțul își adoră mama și nu se poate desprinde de aceasta. Însă, ajunsă în țară, actrița nu a mai beneficiat de ajutorul bonelor.

„De când sunt aici pentru film şi alte proiecte, sunt singură cu el, nu am bonele cu mine! E solicitant. Nu am putut să îl las acolo, nu se desprinde de mine.

Nu am stat niciodată mai mult de o oră departe de el. Este bijuteria vieţii noastre, tatăl micuţului este tare mândru de el şi de mine. Îl sufocăm cu iubire.

Ignazio a reuşit să scoată din mine responsabilitatea, dar şi frica! Am grijă de un suflet care nu ştie să se apere, nu ştie ce e pericolul, ce înseamnă să cazi, să te loveşti! Trăiesc într-o tensiune continuă. Mă trezesc şi noaptea să îl verific să văd dacă respiră.

Nu mai am timp să îmi dau seama dacă sunt sau nu obosită. Are 16 kilograme, am slăbit 4 kilograme de când stau cu el aici, în ţară. Urc scările cu el, vrea mereu în braţe.”, a mai zis ea.