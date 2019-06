Connect-R, despre divorț și împăcarea cu Misha: ”Timpul înapoi nu poți să-l mai dai!”

Connect-R a evitat să vorbească despre divorțul de Misha, dat fiind faptul că la mijloc este un copil. Se pare că artistul nu se mai ferește, așa că vine să mărturisească tot. Ce s-a petrecut, de fapt, între cei doi?

Connect-Rr a fost invitat la o emisiune de televiziune unde a dezvăluit cele petrecute între acesta și fosta soție. Cuplul monden și-a luat adio în urmă cu aproape doi ani, timp în care au rămas în relații bune de dragul copilului pe care îl au împreună. Mai mult decât atât, cei doi se sfătuiesc și discută foarte mult pe rețelele de socializare pe tema unei posibile împăcări.

În nenumărate interviuri, ambii au afirmat că motivul despărțirii ar fi faptul că totul s-a întâmplat cu mult prea repede decât ar fi trebuit. ”Nu cred că mi-am ratat căsnicia… Ceea ce nu se vede, ce nu se știe este că eu nu cred că mi-am ratat căsnicia”, a declarat vedeta, în cadrul emisiunii.

„Eu cred că eu și Mihaela nu am avut timp să creștem împreună, totul a fost pe repede înainte, a fost din dragoste, încă mai e dragoste și cred că va mai fi. Mai devreme am vorbit cu ea. E subiectul meu sensibil, e femeia pe care o iubesc cel mai mult. Avem vacanțe împreună, încă mai avem planuri împreună. Știi cum… timpul înapoi nu poți să-l mai dai, dar prezentul îți oferă șansa să faci totul cum trebuie. Este genial ca într-un cuplu, atunci când unul are o problemă, să fie o problemă rezolvată în 2. Copilul este sensul evoluției ca viitorul să fie mai bine decât trecutul”

Connect-R