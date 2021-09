Conflicte nerezolvate după Survivor România. S-au certat în studio, ce s-a întâmplat acum

Doi foști concurenți de la „Survivor România 2021”, extrem de iubiți de public, continuă să-și arunce vorbe grele, deși competiția s-a terminat. Ce a putut spune frumoasa Războinică despre concurentul care i-a creat doar probleme. Cei doi s-au certat în studio!

Schimb de replici după Survivor România 2021

Albert Oprea și Maria Chițu de la „Survivor România 2021” au vrut să lămurească situația dintre ei, după ce o imagine în care, aparent, se sărutau a pus pe jar fanii competiției din Republica Dominicană. Cei doi tineri au venit împreună în platoul emisiunii „Ștafeta mixtă”, unde au făcut mai multe declarații incendiare despre relația lor de prietenie și nu numai. La un moment dat, Albert și Maria au început să se certe în direct, după ce au adus în discuție mai multe probleme nerezolvate.

Războinica s-a arătat deranjată de faptul că Albert ar fi dat de înțeles că cei doi s-au sărutat în competiția de la Kanal D, în timp ce ea dormea. Adevărul este altul, potrivit spuselor Mariei Chițu.

Doi Războinici se acuză reciproc

„Eu am fost de acord cu tine și că mi-ai șoptit la ureche și că ne-am pupat pe obraz. Tu spui într-un interviu că dormea, era frumoasă și am pupat-o. Eu după ce am ajuns acasă am început să mă întreb dacă a fost așa”, i-a spus Maria Chițu lui Albert.

În apărarea lui, Războinicul a spus că imaginile vorbesc de la sine, așa că nu mai e loc de interpretări.

„Mie mi se pare că lungim povestea foarte tare. I-am arătat și video, vi l-am arătat și vouă. Am explicat”, a răspuns Albert Oprea, potrivit Wowbiz.

Imagini incendiare cu cei doi concurenți

În imaginile la care fac referire cei doi Războinici, Albert și Maria vorbeau în șoaptă pentru a nu putea fi auziți de ceilalți concurenți, care dormeau. vând în vedere că tinerii stăteau foarte apropiați unul de celălalt pentru a se putea auzi, telespectatorii au crezut că este vorba despre un sărut (Vezi FOTO în GALERIE).

„În momentul în care eu am văzut pozele, ulterior după ce m-am luat de el și m-am supărat, am vorbit cu el și mi-a explicat că era seara în care am vorbit în șoaptă pentru că ceilalți dormeau. După ce am ajuns acasă, susținătorii mi-au trimis nilte videoclipuri. Nu știu dacă a fost tăiat cumva, dar i-am zis că îl cred, însă acasă am avut ușoare îndoieli. Asta mă supără pe mine, că tu crezi că eu fac lucrul ăsta ca să mă disrez. Tu dacă îmi spui 100% că a fost așa, eu te cred. Nu mă interesează dacă m-ai pupat sau nu, Albert. Eu n-am văzut niciodată video”, a explicat fosta concurentă Maria Chițu.

Cum se apără Albert Oprea de acuzațiile lansate de Maria Chițu

Albert Oprea a părut oarecum dezamăgit de aceste comentarii și de faptul că fosta lui colegă nu l-a crezut. Tânărul a precizat că, dacă și-ar fi dorit să o sărute, ar fi făcut acest lucru sau măcar și-ar fi exprimat sentimentele pentru ea înainte de a face acest pas.

„Mă deranjează că reiese că am pupat-o când dormea. Dacă simt nevoia, mă duc și îi zic. S-a văzut foarte urât la tv”, a mărturisit Războinicul.

Scandal în studio între Albert și Maria

După schimbul de replici, între cei doi a început un nou scandal. De data aceasta din cauza alianțelor din faimoasa competiție Survivor România 2021. Blondina l-a asigurat pe Albert Oprea că nu a încercat să facă vreo alianță cu Adelina.