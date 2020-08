Condiții de participare la US Open. Simona Halep trebuie să își asume moartea

În cadrul unei conferințe de presă pentru a confirma că turneul US Open se va disputa în New York în această vară, Serena Williams a apărut pentru a spune că de-abia așteaptă să ia parte la acest turneu, chiar și cu noile condiții drastice impuse de organizatori.

Condiții drastice pentru participarea la US Open-ul de anul acesta

Campioană de șase ori, Serena Williams , va încerca din nou să lege recordul de 24 de titluri de single pentru Grand Slam. Canadiana Bianca Andreescu a urmat ore mai târziu cu confirmarea că își va apăra titlul de US Open. În timp ce pandemia este încă activă, al doilea turneu de Grand Slam al anului este aproape aici.

US Open va avea loc fără spectatori într-unul dintre cele mai afectate orașe, New York. Cu câteva săptămâni înainte ca evenimentul să fie jucat, vine un contract care are clauze pentru a-i face pe jucători să conștientizeze riscurile implicate. Cine ar fi crezut că tenisul va fi un sport care ar putea pune în pericol viața unui jucător sau chiar duce la moarte? Dar în 2020, după o pandemie, acest lucru se întâmplă.

Simona Halep trebuie să își asume clauzele turneului pentru a putea participa

Printre jucătoarele confirmate pentru turneul de Grand Slam de la New York se numără și sporitva noastră, Simna Halep, dar ca și ceilalți participanți, românca va trebui să accepte și să semneze clauzele impuse de organizatorii US Open 2020. Acordul a fost împărtășit de Wesley Koolhof pe contul său de twitter. Unele dintre clauzele prezente în acord au fraze care par prea îngrozitoare pentru un acord de turneu de tenis. Cu toate acestea, ceea ce este mai îngrozitor, este faptul că arată exact gradul de daune pe care pandemia îl poate provoca jucătorilor.

”Îmi asum în mod voluntar responsabilitatea deplină pentru orice riscuri, inclusiv deces, care pot fi susținute de mine sau de alte persoane care vin în contact cu mine, ca urmare a prezenței mele în cadrul turneului, indiferent dacă sunt cauzate de neglijența NTC (Centrul Național de Tenis) sau altfel. Sunt pe deplin conștient de riscurile pe care le implică intrarea în Centrul Național de Tenis USTA în spații și facilități încorporate situate la Centrul Național de Tenis Billie Jean King, Parcul Flushing Meadows-Corona, Flushing, New York”, a scris Wesley Koolhof.

Cu toate acestea, analizând actualul scenariu, organizatorii americani de tenis au fost raționali cerând jucătorilor să semneze un acord. Va fi o primă lovitură în mijlocul pandemiei și de departe cel mai important eveniment care va avea loc în cursul ultimelor 6 luni. USTA a fost vizibil și practic, însă limbajul explicit din contract poate speria câțiva jucători. Unele fraze par aproape o declarație de intrare într-o zonă de război cu risc ridicat pentru viață. Fiecare jucător care participă la eveniment nu va fi străin de numărul drastic de cazuri din New York și cetățenii de acolo care protestează pentru a nu purta măști. Odată cu acordul făcut public, se vor ridica o mulțime de întrebări cu privire la USTA.

Contractul împărtășit pe twitter de jucătorul dublei Wesley Koolhof a surprins o mulțime de fani. În contract, organizatorii americani au decis în primul rând să ia măsuri de precauție și să îi facă pe jucători responsabili de orice vătămare care i-ar putea permite în continuare să dea în judecată organizatorii. În prezent, contractul face ca regimurile de asigurare ATP / WTA să fie nule. Jucătorii vor discuta despre cursul lor suplimentar. Poate că nu este o surpriză dacă Novak Djokovic, în calitate de șef al consiliului ATP, ar aduce preocupările jucătorilor la USTA. Va fi interesant să vezi cum jucătorii decid planurile lor ulterioare din tururi.

Jucătorii să-și acorde prioritate sănătății

În urma recentului acord, US Open poate primi retrageri în masă. După multe discuții cu echipele lor, jucătorii pot decide să sară peste US Open, în special jucătorii care călătoresc din Europa. De asemenea, jucătorii ar putea decide să renunțe la Grand Slamul american și să participe la un eveniment ATP ca cel din Austria, care ar putea fi mai sigur și să-i ajute să obțină puncte. Novak Djokovic va trebui să decidă să ia o poziție din funcția de șef al Consiliului ATP pentru jucători. De asemenea, el va trebui să țină cont de poziția sa de numărul 1 mondial și va fi o presiune uriașă din partea celorlalți jucători pentru a boicota evenimentul. Pentru femeile jucătoare de la reluarea WTA, au o serie de alte evenimente pentru a participa la BNP Paribas, urmate de evenimente din Franța și Italia.