Condiția pusă de Carmen de la Sălciua pentru a deveni mama. Altfel nu va accepta

Carmen de la Sălciua își dorește deja de ani buni să devină mamă, iar pe zi ce trece se simte din ce în ce mai pregătită să dea naștere unui copil. Care este condiția pusă de artistă pentru acest eveniment important din viața ei? Ce trebuie să se întâmple?

Carmen de la Sălciua e pregătită să devină mamă. Care e condiția pentru partener?

Carmen de la Sălciua vrea să devină mamă în viitorul apropiat, iar acum s-a gândit deja la o condiție pentru partenerul său pentru viitorul apropiat. Din păcate, artista a fost destul de încercată pe plan amoros pentru că ultimele relații deși păreau de durată s-au sfârșit lamentabil.

După ce a trecut peste suferință, Carmen a revenit la gândul de a deveni mamă, astfel că acum vorbește deschis în fața fanilor despre visul ei de a avea o familie cât de curând și despre cum i-ar plăcea ca lucrurile să fie.

”Mi-am asumat mereu și am vorbit deschis despre trecut, nu mai am nicio legătură cu trecutul, nu mai vreau să fiu asociată cu trecutul, deci am trecut peste. Acum în viața mea nu se întâmplă nimic. Sunt o femeie curtată, dar indisponibilă.

Îmi doresc să fac lucruri pentru mine, iar dragostea nu este o prioritate acum. După ce am depășit trecutul mi-am recăpat puterea și vreau să țin de ea”, a spus Carmen de la Sălciua pentru Antena Stars.

„Nu-mi doresc să mă căsătoresc de zece ori și nici să am relații peste relații”

Cântăreața a mărturisit că e foarte sigură pe ceea ce-și dorește de la o relație și de la un bărbat care o va aduce din nou în fața altarului. Condiția pentru acesta ar fi să nu aibă vicii.