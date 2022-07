Concurentul Survivor România care ar fi vrut să dea în Andreea Tonciu. Bruneta a rupt tăcerea: „Se crede superior în fața tuturor”

Deși a părăsit Survivor România după numai o lună de zile, Andreea Tonciu nu a uitat experiența pe care a trăit-o în Republica Dominicană. Celebra brunetă i-a adus acuzații grave colegului ei de trib, CRBL, cel cu care a avut câteva altercații, în cadrul competiției de la PRO TV.

Invitată recent în cadrul emisiunii Detectorul de Minciuni, moderată de Oana Radu, Andreea Tonciu a făcut o serie de declarații cutremurătoare, la adresa foștilor ei colegi de la Survivor România 2022.

Fosta Faimoasă l-a acuzat pe fostul ei coleg de trib de faptul că ar fi jignit-o, considerându-l un om „rău și agresiv”. De asemenea, Andreea Tonciu a mărturisit că nu-l consideră artist pe celebrul cântăreț, pe care l-a acuzat de faptul că ar fi vrut să o lovească.

Nu este prima dată când Andreea Tonciu aduce cuvinte dure la adresa lui CRBL. În urmă cu doar câteva luni de zile, vedeta povestea că nu-l consideră prieten pe fostul câștigător de la Asia Express.

„CRBL nu este prietenul meu, prietenie este un cuvânt foarte mare, CRBL pentru mine nu semnifică absolut nimic, nu îl pot numi bărbat, în primul rând, pentru că nu este. A dat dovadă de mahalagism ieftin, cum el l-a numit.

Din câte observați, dragii mei telespectatori, eu la această emisiune am fost foarte tăcută, am fost foarte la locul meu pentru că știu că unii dintre colegii mei au vrut să mă dea afară din această emisiune și știu că le-am făcut pe plac, dar am cedat, recunosc că am cedat”, a spus ea la TV, acum ceva timp.