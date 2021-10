Concurentul de la Survivor România care va fi tătic. Iubita mai puțin cunoscută este însărcinată

Fericire mare pe unul dintre cei mai controversați foști concurenți de la Survivor România. Iubita Războinicului este gravidă. Cine este vedeta care va deveni părinte în doar câteva luni.

Sorin Pușcașu nu mai are nevoie de niciun fel de introducere. A fost unul dintre cei mai controversați și populari concurenți din sezonul al doilea de la Survivor România. Caracterul puternic, disputele cu Faimoșii și rivalitatea cu al său coechipier Albert Oprea l-au adus în atenția publicului telespectator de la Kanal D.

După ce a fost eliminat din cadrul competiției care s-a desfășurat în Republica Dominicană, Sorin Pușcașu s-a întors în România emoționat și cu dor în suflet pentru iubita lui, pe care a întrebat-o pe aeroport, la sosirea acasă, dacă vrea să fie mama copiilor săi.

Povestea lor de dragoste își scrie următorul capitol, deoarece fostul Războinic le-a dat urmăritorilor săi de pe Instagram vestea cea mare.

Iubita lui Sorin Pușcașu este însărcinată, iar în doar câteva luni fostul concurent de la Survivor România va deveni tată pentru prima dată. Mai mult de atât, vedeta a aflat și sexul copilului. Fostul Războinic și iubita lui Laura vor avea un băiețel.

„Dumnezeu mi-a ascultat dorințele. In ultima poza din acest colaj eram in Seychelles, vacanța cea mai specială din viața noastră, pentru ca fix in acel moment din poza, am aflat ca vom deveni PĂRINȚI, MAMĂ ȘI TATĂ! Încă o data mi-a fost dovedit ca Dumnezeu sste lângă noi și că Legea Atracției funcționează întotdeauna!

Ceea ce am discutat zi și noapte cu Starlin in emisiunea Survivor România s-a îndeplinit. Lau, vreau sa îți mulțumesc și sa îți promit ca voi da tot ce am mai bun! Ești cea mai frumoasa, deșteaptă si minunată femeie! Sa nu îți fie teamă pentru ce urmeaza, vei fi cea mai bună mămică! VĂ iubesc pentru toată viața!”, a fost mesajul emoționant al lui Sorin Pușcașu de pe Instagram.