Concurentul care s-a întors la iUmor și i-a impresionat pe Delia și pe Mihai Bendeac. Cum a apărut în sezonul 7

Delia și Mihai Bendeac au avut parte de o surpriză la ultima ediție a emisiunii iUmor, când pe scenă a apărut un concurent care i-a mai impresionat și în trecut. Este vorba despre Adi Bobo, care de această dată a venit cu un număr de stand up comedy inspirat din viața reală. A vorbit despre viață, relații și i-a făcut să râdă copios pe cei trei jurați.

Adi Bobo s-a întors la iUmor cu un număr de stand up comedy

Concurentul nu s-a aflat la prima sa apariție pe scena iUmor. El i-a mai impresionat și în trecut pe Cheloo, Delia și Mihai Bendeac. De această dată a pregătit un număr de stand up comedy cu mai multe teme.

„Am trecut printr-o despărțire recent. Chiar am suferit după femeia aia. Eram așa de deshidratat încât am început să beau apă ca să am cum să plâng în continuare”, a spus Adi Bobo la un moment dat.

El a povestit că a început să meargă la sală, dar asta nu înseamnă neapărat că se și vede. A vorbit și despre femei, despre motivele lor de supărare și despre cum fac atunci când se ceartă cu bărbații. Comediantul și-a imaginat și cum ar arăta un film de groază făcut de moldoveni: „Văleu, vălelei!”, ar fi trailerul.

A fost show și în culise, unde Delia și-a făcut apariția într-o ținută în stilul care deja o caracterizează. Artista a părut plină de viață și și-a făcut intrarea în ritm de dans, pe o melodie cântată de Bruno Mars.

Cheloo, Delia și Mihai Bendeac promit un show de zile mari la fiecare ediție iUmor. Emisiunea este difuzată de postul de televiziune Antena 1 în fiecare vineri, de la ora 20:00.