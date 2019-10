Câți bani ia Cheloo la iUmor. Antena 1 îi dă un salariu de invidiat

După ce s-a aflat ce salariu are Mihai Bendeac la iUmor, fanii emisiunii au vrut să știe cât câștigă și Cheloo. Deși pare de necrezut, membrul trupei Paraziții primește mai mult decât colegul său de platou. În plus, Cheloo face bani și cu firma lui de înregistrări audio.

Cheloo câștigă o sumă fabuloasă la iUmor

Multora nu le-a venit să creadă când l-au văzut pe Cheloo pentru prima dată la iUmor. Juratul a fost foarte dur la început și a dat dislike foarte multor concurenți, dar în timp s-a mai liniștit și a învățat să aprecieze și numerele mai puțin reușite ale unora.

Pentru aparițiile sale în cadrul emisiunii iUmor, Cheloo primea în sezonul difuzat în 2017 suma de 10.000 de euro, cu 3.000 de euro mai mult decât colegul Mihai Bendeac. În plus, Cheloo are o firmă de înregistrări audio și activități de editare muzică, iar aceasta a înregistrat în același an un profit de 53.000 de euro, ceea ce înseamnă că membrul trupei Paraziții a încasat 4.400 de euro lunar.

Mulți l-au criticat pe Cheloo că a acceptat provocarea iUmor, susținând că artistul a renunțat la principii pentru a face show la TV. Acesta și-a văzut de treabă și a continuat să primească sume fabuloase de la Antena 1 pentru aparițiile sale.

Despre viața lui personală se știu foarte puține lucruri. Artistul chiar a declarat la un moment dat că nu îi place să stea în lumina reflectoarelor decât atunci când muncește.

„Lumea e preocupată de monden, de viața mea personală, lucruri pe care eu refuz să le discut. Nu-mi place, nu mi-a plăcut niciodată. Dacă mă întrebi de viața personală, nici nu mă interesează”, a spus Cheloo.