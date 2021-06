Concurenții Chefi la cuțite care formează un cuplu acum. Relația lor nu mai e secretă

Doi concurenți de la Chefi la Cuțite au o relație. Cei doi au recunoscut, iar ea a fost cea care a confirmat informația.

Frumoasa blondină a recunoscut că se iubește cu un concurent de la Chef Scărlătescu din echipă. Cei doi nu s-au ascuns, ba chiar au postat fotografii împreună și spun că legătura dintre ei nu este deloc secretă.

Fosta soție a lui Andrei Ștefănescu, Antonia, se iubește cu Vicenzio Aiello, cel care a fost în echipa lui Chef Cătălin Scărlătescu. Și Antonia și-a încercat norocul la aceeași emisiune, însă ea nu a trecut mai departe de bootcamp.

Vicenzio a participat la Chefi la Cuțite și este nepotul lui Joshua Castellano. Bărbatul, în vârstă de 31 de ani, a fost „sacrificat” de Scărlătescu în favoarea cuțitului de aur, Alexandru Bădițoaia.

El a vorbit despre viața lui, atunci când a apărut la audițiile pentru Chefi la Cuțite.

Antonia și Andrei Ștefănescu s-au despărțit, după o relație de șapte ani. Cei doi au împreună un băiețel, iar la în vara anului 2020 au decis să pună capăt mariajului.

Cei doi au divorțat amiabil, iar cel care a anunțat despărțirea a fost artistul din trupa Alb Negru.

„După 7 ani de relație, o poveste frumoasă de dragoste și o minune de copil, am ajuns la final, drumurile noastre s-au separat. Mai exact la mijlocul acestei veri am luat decizia de a ne despărți. În luna septembrie am finalizat divorțul la notar, pe cale amiabilă, și am căzut de acord asupra tuturor deciziilor care îl privesc pe Ayan și nu numai”, scria Andrei Ștefănescu.