Concurenți surpriză la Survivor România! Ce nume grele au semnat cu Kanal D

Survivor România se pregătește să aducă audiențe cu carul! Alegerile concurenților de anul acesta sunt cu siguranță pe placul publicului. Cine va face parte din echipele care vor fi greu încercate de cel mai aprig proiect din România?

Survivor România 2021 se anunță deja un sezon aparte unde desigur că nici controversele nu se vor lăsa așteptate. Show-ul este unul din cele mai grele proiecte de la noi, motiv pentru care cei care acceptă provocarea se gândesc de două ori și cântăresc bine situația în care se vor afla – fără mâncare, fără adăpost, fără lucruri scumpe, fără posibilitatea de a-și face poftele.

Se zvonește că cei care au fost primii concurenți confirmați pentru noul sezon sunt: Alexandra Stan, Jador – Remus Dumitrache și frații Iancu și Culiță Sterp. Amintim că fratele manelistului a mai simțit fiorii competiției acerbe în sezonul trecut unde a reușit să ajungă aproape de ultimele bătălii. Cu toate că și-a dat silința și a fost foarte apreciat de cei de acasă care-l cunoașteau deja de la Puterea Dragostei, premiul i-a fost suflat de Elena Ionescu.

Jador a făcut un anunț pe canalul său de YouTube zilele trecute unde a mărturisit că urmează să părăsească meleagurile. Mulți dintre fanii săi s-au gândit că acesta pleacă peste hotare pentru muzică, dar se pare că unul din cei mai iubiți artiști de la noi urmează să se înhame la un drum greu. Acesta are doar 25 de ani și se bucură deja de faimă și de oameni care-l iubesc sincer și care îl urmăresc cu sufletul la gură de fiecare dată.

Cântărețul a încercat să fie cât mai transparent posibil, așa că după ce a apărut pentru prima oară pe micile ecrane la Puterea Dragostei a revenit în atenția publicului cu propriul reality show. „Muzica o să îmi lipsească de aici. În rest nimeni. De familie sunt învățat să îmi fie dor. Sunt plecat fără ei de atâția ani. Nu știu ce să fac. Nu am cui să las mașina, am încercat să o las cuiva, dar îmi spune că dă faliment dacă pune atâta benzină. O să plec undeva pe Glob, nu plec de pe Pământ. Nu o să fie ușor”, a declarat acesta în filmulețul video lăsat în urmă.

”Nu îmi vine să cred nici acum, nu mă mai pot ține pe picioare. Vreau să dedic acest trofeu publicului, căci este al lor. Mi-am luat în brațe copilul, l-am pupat, l-am simțit cât de tare a fost alături de mine. Îmi era teamă că nu o să mă mai recunoască. Vrea să se joace mereu cu mine, e o minune! Nu am încă forță să mă adun, atât de emoționată mă simt. Nu am simțit așa emoții nici când am urcat pe scenă”

Elena Ionescu (Sursa: emisiunea Fan Arena)