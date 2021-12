Concurentă-surpriză la Survivor România de la PRO TV. Ce vedetă va apărea: „Nu știu ei ce pot face” (exclusiv)

Oficialii de la PRO TV se pregătesc de lansarea celui de-al treilea sezon Survivor România, după ce au cumpărat formatul de la Kanal D. Lista concurenților care vor participa în cel mai dur reality-show din lume nu este, încă, definitivată. Cine este vedeta de 46 de ani care ar putea concura în Survivor România 3. Contractul nu a fost încă semnat.

Silvia Lăuneanu este una dintre cele mai apreciate și talentate artiste din România. Fata cu vioara, artista cu cel mai lung păr din showbiz, podoabă capilară ce măsoară mai bine de un metru, a vorbit în exclusivitate pentru impact.ro, mărturisind că ar fi tentată să participe la sezonul 3 Survivor România.

La 46 de ani, solista D la Vegas arată senzațional și pare să fi descoperit secretul tinereții veșnice, având o condiție fizică excelentă.

„Sunt teribil de pregătită să mă duc să iau trofeul. Nu cred că ei știu ce poate o fată ca mine, de 46 de ani. Nimeni nu-și imaginează câtă forță mai poate avea un om la această vârstă.

Un om antrenat, desigur. Eu mereu am fost în finală sau am câștigat concursurile la care am participat.”, a declarat Silvia Lăuneanu, fata cu vioara, exclusiv pentru Impact.