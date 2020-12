EXCLUSIV Vedeta care face naveta România – SUA. Ce decizie surprinzătoare vrea să ia: nimeni nu se aștepta la asta

Nu-i este teamă de provocări, iar viaţa lui e plină de schimbări şi de surprize. Vă mai amintiți de Daniel Robu, solistul trupei ”D la Vegas” ? În anii 2000, Daniel Robu era unul dintre cei mai vânați burlaci din showbiz. Pe vreme aceea, toată lumea l-a crezut îndrăgostit de Silvia Lăuneanu, „fata cu vioara”, care îi era colegă de trupă. Iată însă că viața avea alte planuri pentru Daniel Robu. În primăvara lui 2014, Daniel Robu renunţa la tot pentru a o lua de la zero peste Ocean, în Las Vegas, unde a visat să devină un star. A locuit acolo până în luna decembrie 2015, când dorul de casă l-a convins să revină pe meleagurile natale. Se felicită în fiecare zi pentru decizia sa pentru că acum e cu adevărat împlinit. Și asta pentru că la un an de la întoarcerea în România, Daniel a cunoscut-o pe Cătălina, femeia care avea să-i dăruiască un băiețel, pe Patrick Davian, în vârstă de trei ani și jumătate. Despre toate acestea, el ne-a povestit într-un interviu de suflet, pentru impact.ro

”Am un băiețel care scoate tot ce este mai frumos și prețios din sufletul meu”

Ai un băiețel. Cum este Daniel Robu ca tătic? Care a fost cel mai greu moment în creșterea copilului?

Am un băiețel care scoate tot ce este mai frumos și prețios din sufletul meu. Mi-am dorit mult să „tăticesc” și să am parte de toate aceste senzații pe care le experimentez în prezent. Cred că primul an este cel mai dificil și te provoacă cel mai mult. Creșterea unui copil nu este ușoară, dar înveți pe zi ce trece să fii un părinte mai bun. Să fii martor la fiecare etapă în creșterea și dezvoltarea propriului copil face toată diferența.

Cum te-ai decis să renunți la burlăcie?

”Nu exclud o nouă colaborare cu Silvia Lăuneanu”

Ții legătura cu Silvia Lăuneanu? Mai colaborați?

Da, ținem legătura constant și nu excludem o nouă colaborare.

Ți-ai încercat la un moment dar norocul în America. De ce te -ai întors în România? Ești mai fericit aici?

Cred că fiecare dintre noi trebuie să își dea răspunsuri în viață și să nu existe regretul faptului că nu a încercat când a trebuit. Poate fi o povară destul de grea pentru o persoană care are procese de conștiință. Așa sunt clădit. Fără „ce-ar fi fost dacă?!” în viața mea. În prezent, viața mea se împarte între America și România. Fericirea este o stare de echilibru către care ar trebui să tindem.

Cum ți-a schimbat viața pandemia? Ai avut cazuri de Covid-19 în familie, printre rude, prieteni?

Am încercat să trec cât mai rațional posibil prin toată situația și să mă adaptez. Pandemia mi-a schimbat multe dintre obiceiuri, iar portul măștii face parte din outfit-ul zilnic. Cazuri de Covid în familie, până în prezent, nu am avut, dar am avut destul de mulți apropiați care au trecut prin această experiență, unii cu simptome ușoare, dar alții cu multe complicații. Privind autoritățile, am observat că au fost perioade cu multe stângăcii, iar eventuala pierdere de capital electoral i-a impiedicat să ia măsurile care s-ar fi impus.

”Mi-a lipsit îmbrățișarea celor foarte dragi”

Cum a fost în izolare?

Poate că cel mai mult în această perioadă mi-a lipsit îmbrățișarea celor foarte dragi. Se transmite foarte mult printr-o îmbrățișare. Îmi vine în minte faptul că în America sunt mulți tineri, în centrele orașelor, care oferă îmbrățișări gratuite trecătorilor. Familia mea locuiește în Bacău, și faptul că ne vedem oricum fizic destul de rar face ca totul să nu pară ca ceva restrictiv.

Vei face vaccinul anti-Covid?

Nu am luat încă o decizie în acest sens. Nu am făcut nici vaccinul antigripal în toți acești ani.

Ai un nou proiect muzical. Anul acesta a fost unul de sacrificiu pentru artiști. Au lipsit concertele. Te-a afectat financiar pandemia?

Da, am un band la care țin mult. Se numește „Daniel Robu & The Agents” și, într-adevăr, activitatea artistică/concertistică a fost foarte afectată în acest an, dar am ținut aproape cu colegii de trupă și nu putem spera decât că anul 2021 va fi cu un pas mai aproape de normalitate. În situația dată, „adaptabilitatea” este cuvântul de ordine. Mi-am concentrat atenția în direcția dezvoltării școlii de muzică pe care o am și pot spune că a meritat efortul pe deplin.

