Concurentă surpriză la Puterea Dragostei? Iancu Sterp ar putea să o aducă în emisiune

După ce Iancu Sterp a apărut în ultimul videoclip al lui Emy Alupei, fanii de la Puterea Dragostei au început să se întrebe dacă nu cumva Faimoasa de la Survivor România va ajunge în casa amorului chiar alături de fostul Războinic.

Ce concurentă surpriză ar putea ajunge la Puterea Dragostei? Iancu Sterp ar putea să o aducă în emisiune

În ultimul timp, Iancu Sterp și Emy Alupei sunt de nedespărțit. Apropierea dintre ei s-a făcut în timpul Survivor România, chiar dacă erau din echipe diferite.

Emy Alupei a lansat piesa ”Karma”, iar protagonistul din videoclip este Iancu Sterp. Apropierile din clip, dar și faptul că mașina războinicului a fost văzută în fața casei cântăreței de trap, chiar și pe parcursul nopții au dus la bârfe în plan amoros.

Gurile rele susțin că Emy l-a despărțit pe Iancu Sterp de Denisa

Bârfele mai arată că Emy l-a despărțit pe Iancu Sterp de iubita lui Denisa. Ei însă vorbesc doar despre o relație de prietenie. ”Eu dacă știu că sunt corect și sincer, poate lumea să mă înjure, să mă facă așa cu ou și cu oțet, că nu mă afectează. Oricum, Emy nu are nici măcar zero la sută vină în despărțirea mea de Denisa. Au fost discuții despre cu totul și cu totul altceva. dacă aș descrie într-un cuvânt ce este între mine și Emy acum, pentru a lămuri publicul, aș spune…bombă. Am scos o melodie împreună, un clip nou”, a spus Iancu Sterp, potrivit wowbiz.ro. Emy, la rândul ei, infirmă bârfele. ”Pe mine, mă ia capul! Cum să despart eu pe cineva?! Eu care nu am avut niciun iubit până acum”, a spus Emy Alupei.

Emy Alupei nu vrea la Puterea Dragostei

Cântăreața este mai plăcută de fanii lui Iancu Sterp decât Denisa. ”Ar fi un cuplu super, ar putea aduce un plus show-ului, fiindcă sunt foarte simpatici”, au scris admiratorii virtuali pe adresele de socializare.

Emy Alupei spune că nu vrea să participe la Puterea Dragostei, întrcât nu este genul ei de emisiune. ”Nu, niciodată, nu mă caracterizează astfel de emisiuni, nu am nimic împotrivă, dar nu mă văd acolo. Nu am nimic cu nimeni, apreciez pe toată lumea, își fac treaba, însă eu sunt total nepotrivită”, a declarat Emy Alupei.