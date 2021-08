Concurenta de la Survivor România care muncește cu ziua. Din ce a ajuns să trăiască

O concurentă de la Survivor România se confruntă cu probleme imense! Vedeta nu mai poate să răzbească financiar, așa că trăiește de la o zi la alta. Aceasta și-a pierdut toți banii și susține că nu a câștigat mult de pe urma show-ului de la Kanal D.

Survivor România este o competiție extrem de dură, așa că mulți nu reușesc să facă față condițiilor din Republica Dominicană. Totuși, nici viața reală nu este mai ușoară, așa că o concurentă este nevoită să facă față unor provocări greu de îndurat.

Georgiana Lupu susține că nu a rămas cu foarte mulți bani după ce a părăsit competiția, mai ales pentru că a fost nevoită să își cumpere mobilă pentru o garsonieră primită de la Primărie, dar și să își achite câteva datorii. Mai mult, ea nu a uitat să facă un bine din puținul său.

„Banii câștigați la Survivor i-am investit în mobilă pentru că am primit o garsonieră de la primărie, însă era goală. Și am avut și câteva datorii. S-au dus foarte repede.

Am mai ajutat câțiva copilași, cum am zis, cu anumite pachete, haine, dulciuri. Copii care au crescut fără mamă, fără tată… pentru că n-am uitat de unde am plecat și n-o să uit niciodată.”, a spus Georgiana Lupu pentru Ciao.