Concurenta de la Chefi la cuțite, chinuită de autoritățile din România. A dezvăluit prin ce momente dificile a trecut

Surprize înainte de marea finală de la Chefi la cuțite sezonul 9. Cine este concurenta care a fost chinuită de către autoritățile din România. A dezvăluit prin ce momente dificile a trecut, când a avut probleme cu Poliția. Despre cine este vorba, de fapt.

Miercuri, 16 iunie, se dă lupta pentru marea finală a sezonului 9 Chefi la cuțite. Concurenții se apropie cu pași rapizi de ultima bandă, iar cei trei finaliști sunt mai emoționați ca niciodată. După lupte grele, zeci de battle-uri, sute de emoții și conflicte, cei trei fantastici de la Chefi la cuțite sezonul 9 sunt Cătălin Amarandei, Elena Matei și Narcisa Birjaru.

Și pentru că toată atenția este pe această emisiune, ne amintim de una dintre cele mai controversate foste concurente de la Chefi la Cuțite. Blondina Amalia Bellantoni a trecut prin momente cumplite. Fosta protejată a lui chef Cătălin Scărlătescu a fost prezentă la protestele și manifestațiile publice care au avut loc în Capitală, revoltată fiind de situația în care a ajuns HORECA în pandemia de coronavirus.

Amalia Bellantoni și soțul ei dețin un restaurant cu specific sicilian în Capitală, iar contextul pandemic le-a prezentat și lor, binențeles, anumite probleme.

Fosta concurentă de la Chefi la Cuțite își amintește cu teroare momentul în care a izbucnit pandemia și prin ce dificultăți a trecut în ultimul an, în special cu școala online, având în vedere faptul că ai ei copii începeau primul an școlar în România. De asemenea, autoritățile au venit peste ei în restaurant, pentru a se asigura că totul este în conformitate cu noul context.

„A fost cumplit. După ce a fost depistat acel cetățean din Italia, care locuia în acea localitate din Gorj, a început prigoana noastră. A italienilor. Eram văzuți rău peste tot. Lumea se îndreptase împotriva noastră, noi eram cauza răului care se năpustise asupra României! Am avut de suferit, noi, personalul. Prin ce au trecut și copiii! Gândiți-vă că era primul lor an de școală în România!

Dintr-o dată ne-am trezit marginalizați, adevărați proscriși! O lună întreagă am stat practic baricadați în casă. Dar nu am stat degeaba. Am igienizat totul, am adus îmbunătățiri restaurantului și ușor-ușor, ca toți ceilalți, am început să ne adaptăm. Am început și noi să punem în mișcare sistemul de livrări la domiciliu.

Am fost asaltați, apoi, de controale. Controale peste controale. Au fost zile în care aveam 15-20 de funcționari, în echipe de control, de la mai multe instituții ale statului, în același timp, în restaurant! Pe urmă au început nebunia cu închideți restaurantul, deschideți restaurantul! Nu mai știam ce să facem. Măsurile impuse de autorități au devenit să fie din ce în ce mai haotice, fără noimă.

Și noi primeam facturi peste facturi, multe pentru servicii de care nici nu mai beneficiam. De salubritate/gunoi, de exemplu. Atunci am simțit nevoia să iau atitudine și să mă revolt. Vreți să știți ceva? Aș putea bine-mersi să mă stabilesc oriunde, în afara României. Avem case, avem proprietăți. Dar eu sunt româncă, vreau să trăiesc În România. Nu vreau să fiu Diaspora. Îmi iubesc țara!”, a declarat blondina, exclusiv pentru impact.ro.