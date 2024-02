Concurenta care s-ar fi îndrăgostit de Jador, la Survivor All Stars. Maria Lungu nu s-a mai putut abține, a dezvăluit tot: „Ţânţarului i se face poftă”

O discuție în pădure, departe de urechile celorlalți, a scos la iveală un secret: cine este concurenta care s-ar fi îndrăgostit de Jador, la Survivor All Stars. Maria Lungu nu s-a mai putut abține, după tot ce a văzut în jungla din Republica Dominicană, a dezvăluit tot.

Jador va rămâne, fără doar și poate, unul dintre cei mai controversați concurenți din istoria Survivor România. Cântărețul a fost protagonistul multor momente tensionate, nu a ezitat să spună exact ce are pe suflet, fără să țină cont de reacțiile altora sau antipatiile pe care ar putea să le atragă.

Maria Lungu şi Jador au purtat o discuţie în pădure despre părerea Razboincilor despre artist.

Se pare că vulcanicul Faimos i-ar fi picat cu tronc unei concurente. În momentul în care a aflat secretul, Jador a fost vizibil măgulit, însă a ținut să puncteze că nu este un bărbat disponibil, are iubită.

„Alexandrei Ciomag îi place de tine. Pe bune îţi zic, nu mint”, a dezvăluit Maria.

„Dar de ce îi place de mine?”, a vrut să știe Jador.

„Pentru că eşti caterinca. Şi mie îmi place de tine, dar nu aşa cum te place ea. Ea e reticenta pentru că uneori o dai în altele”, i-a răspuns blonda.

‘Nu mă las uşor, vorbesc serios! Nu, chiar îmi place de ea, e fata drăguţă, sexy, dar eu am femeie. Eu ţin la femeia mea, nu am nevoie de Ciomag, e o ispită. Sunt frumuşel, negru, cu părul pe spate. Sunt gagicar, fac ravagii şi în junglă. Dar nu se poate atinge de mine, am iubită. Nu se poate atinge de trupul acesta de zeu. Sunt eu negru, dar am talent.

Eu am nişte apucături noaptea! Mă trezesc şi dacă văd un corp care nu e la locul lui, ţânţarului i se face poftă de nişte sânge”, a spus Jador.