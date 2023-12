Conacul Angelinei Jolie a fost scos la licitație. Imagini uluitoare din interiorul proprietății de lux

Conacul în care a locuit celebrul cuplu Brad Pitt-Angelina Jolie a fost scos la licitație. Vila impresionantă din New Orleans are șapte camere, iar prețul solicitat pentru ea a fost de aproape 5,5 milioane de dolari. Totodată, au fost făcute publice și imagini din interiorul proprietății de lux.

Conacul Angelinei Jolie a fost scos la licitație. Cum arată în interior

Licitaţia pentru conacul Angelinei Jolie a avut loc pe 11 decembrie, iar ultimul preţ solicitat a fost unul uriaș, aproximativ 6 milioane de dolari. Vedeta de la Hollywood a achiziționat casa istorică din Cartierul Francez în 2006 pentru a servi drept sediu pentru organizația lor nonprofit, Fundația Make It Right.

Casa luxoasă are 7.703 de metri pătrați și este situată în New Orleans. Aceasta are un balcon cu vedere la bulevard, şapte dormitoare şi cinci băi. În 2006, actrița a plătit suma de 3,5 milioane de dolari pentru conacul respectiv.

Citește și: Marea vedetă în vârstă de 47 de ani care şi-ar fi făcut un iubit cu 20 de ani mai tânăr ca ea. Au fost văzuţi deja împreună

Conform presei internaționale, conacul situat în cel mai vechi cartier din New Orleans: Cartierul Francez, are farmecul parizian din secolul al XIX-lea combinat cu luxul modern. Mai mult de atât, vila spectaculoasă a fost construită în 1828. Deși a fost renovată în 2017, conacul încă păstrează o mare parte din detaliile impresionante ale secolului al XIX-lea.

Bucătăria atrage cel mai mult atenția, blaturile din marmură combinate cu faianță conferă spațiului o energie atemporală și sofisticată. Vezi mai multe imagini, AICI!

Citește și: E din nou doliu la Hollywood. Tyler Christopher, actorul celebru din „General Hospital”, a murit la doar 50 de ani

Actrița ar avea un nou iubit

Angelina Jolie a devenit ținta speculațiilor cu privire la o relație pe care ar avea-o cu actorul Paul Mescal, în vârstă de 26 de ani. Cei doi au fost surprinși împreună la o cafenea a Teatrului Almeida din Londra, pe data de 2 ianuarie. Și-ar fi dat întâlnire după ce actrița a văzut piesa „Un tramvai numit dorință”, la aceeași instituție culturală.

Angelina Jolie și Paul Mescal au fost surprinși împreună la câteva săptămâni după ce actorul irlandez și logodnica lui, Phoebe Bridgers, au luat decizia de a se despărți. Niciuna dintre vedete nu vrea să iasă cu o poziție oficială privind legătura pe care o au, așa încât tabloidele nu fac decât să lanseze ipoteze ce rămân neconfirmate.