E din nou doliu la Hollywood. Tyler Christopher, actorul celebru din „General Hospital”, a murit la doar 50 de ani

E din nou doliu la Hollywood, după stingerea din viață a celebrului Tyler Christopher, cunoscut pentru rolul lui Nikolas Cassadine din „General Hospital”. Regretatul actor era în vârstă de doar 50 de ani. Ce informații sunt disponibile până la momentul redactării acestui articol. Foto

Actorul Tyler Christopher a murit

Maurice Benard, colegul celebrului Tyler Christopher, a anunțat marți seară, 31 octombrie 2023, pe platforma socială Instagram stingerea din viață a actorului. Potrivit informațiilor disponibile în spațiul public, artistul a suferit un accident cardiac în apartamentul său, în San Diego.

„Tyler (Christopher – n.r.) a murit în această dimineață (marți, 31 octombrie 2023 – n.r.) în urma unui eveniment cardiac ce a avut loc în apartamentul său din San Diego”, a anunțat coprotagonistul Maurice Benard, pe platforma socială Instagram.

A suferit de depresie bipolară

Maurice Benard a mai notat despre actorul Tyler Christopher că a fost o persoană cu adevărat talentată, care i-a încântat pe toți telespectatorii prin rolurile impecabile pe care le-a jucat. A știut mereu cum să aducă bucurie în sufletele fanilor săi. A fost un prieten minunat pentru toți cei care l-au cunoscut.

Mai mult decât atât, regretatul actor a acordat o atenție deosebită stării de sănătate a persoanelor din jurul său, inclusiv în ceea ce privește sănătatea mentală. Potrivit lui Maurice Benard, Tyler Christopher s-a implicat în încurajarea luptei împotriva consumului de substanțe interzise și de alcool.

„Tyler (Christopher – n.r.) a fost un susținător al sănătății mintale și al tratamentului pentru consumul de substanțe. El a vorbit deschis despre luptele sale cu depresia bipolară și alcoolul”, a punctat Maurice Benard în mesajul publicat pe rețelele sociale.

Cine a fost regretatul Tyler Christopher

Actorul Tyler Christopher s-a născut pe 11 noiembrie 1972, în Joliet, Illinois, Statele Unite ale Americii. A fost căsătorit cu starul din Desperate Housewives, Eva Longoria, din 2002 până în 2004. Ulterior, a format o familie cu fosta jurnalistă ESPN Brienne Pedigo, din 2008 până în 2021.

Regretatul actor Tyler Christopher și fosta jurnalistă ESPN Brienne Pedigo au doi copii împreună: Greysun James Christopher și Boheme Christopher.

În ce seriale și filme celebre a jucat

Tyler Christopher a jucat în mai multe seriale de renume, cum ar fi: General Hospital, Days of Our Lives, The Lying Game, The Twilight Zone, CSI: Crime Scene Investigation, Family, Law, Angel. Regretatul actor a apărut și în mai multe filme TV, precum Ice Storm, Super Volcano și 20.0 Megaquake.