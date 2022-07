Comparația făcută de o vedetă între Pepe și Cosmin Seleși. Va ieși scandal EXCLUSIV

Maria Buză are numai cuvinte de laudă la adresa lui Pepe, colegul ei de breaslă, care în cel de-al 17-lea sezon al show-ului “Te cunosc de undeva” a făcut o figură bună în calitate de prezentator, după plecarea lui Cosmin Seleși de la cârma emisiunii de la Antena 1. Prezentă timp de 6 sezoane în postura de concurentă, actrița a prins 5 sezoane cu Seleși în rol de amfitrion, dar și debutul lui Pepe, ca gazdă, în acest sezon care are finala pe 9 iulie.

Maria Buză îl știe pe Pepe atât de pe platourile de filmare, cât și din afara lor. Cum e Pepe ca prezentator? Având în vedere că formula de prezentare a show-ului Transformărilor s-a schimbat din primăvară, iar în locul lui Cosmin Seleși, Alina Pușcaș a făcut echipă cu el.

Așa că nu are rost să spui nimic care poate să supere sau să deranjeze. Seleși e Seleși, Pepe e Pepe. Și îl salut cu ocazia asta pe Cosmin. Orice schimbare aduce un refresh, și faptul că nu e orice schimbare sau orice înlocuire să zicem așa, ci una specială”, a declarat, în exclusivitate pentru Impact.ro, Maria Buză.

“Nu cred că e nevoie să facem o comparație. Pepe în orice rol l-ai pune, fie că e concurent, fie că e prezentator, el are o bucurie în primul rând a locului și a posturii în care se află. Este un om foarte generos, foarte corect, fără să existe vreo comparație, pentru că Seleși împreună cu Alina de la bun început au construit, au crescut această emisiune și prin rolul lor.

Artista consideră că un alt atuu al lui Pepe este faptul că are experiență din postura de concurent și că înțelege mult mai bine efortul concurenților de a se apropia cât mai mult de personajele pe care le interpretează, de la actul artistic, coregrafie, gesturi, până la asemănarea fizică. Prin urmare, Pepe a vorbit în cunoștință de cauză, știind în detaliu cât de multă muncă este la show-ul Transformărilor.

Am fost și la el acasă, unde are studioul, unde își ține emisiunea online, și intri acolo în casă și ai senzația că vii a nu știu câta oară, atât de ospitalier e”, ne-a mărturisit Maria Buză. Cosmin Seleși a ales să plece de la Antena 1, după 9 ani petrecuți la această emisiune.

“Pepe are un fel așa de a contribui la emisiune prin prezentarea lui într-un fel în care poate foarte ușor la discuțiile de după, la jurizare, să intervină, pentru că știe exact multe dintre personaje, cred că la ruletă le-a avut și el, știe cum ar fi trebuit făcute, cum au fost executate și cum au fost transformările. Ce să spun: e un deliciu, e un bun al emisiunii Pepe.

Cum pandemia a afectat viața multor artiști, care au fost forțați să ia o lungă pauză profesională, Maria Buză s-a străduit la maximum să valorifice timpul liber. Principala ei preocupare a fost să nu se lase afectată de noua viață cu restricții, la care a trebuit să se adapteze.

“Am încercat să-mi păstrez înainte de toate echilibrul psihic și apoi să mă odihnesc. Și chiar m-am odihnit atât cât a trebuit să stăm în casă, să respectăm restricțiile și să ne conformăm situației. Am profitat de acest timp liber. Am avut tot felul de activități care mi-au făcut plăcere și pentru care niciodată nu aveam timp.

Să citești o carte, de exemplu, am foarte multe caiete din școală, caiete peste care când am dat mi s-a părut atât de interesant! Cât de ordonată eram, cât de atentă eram la detalii și la cursuri, îmi notam lucruri foarte interesante, sunt cărțile de pe care ai învățat, caietele pe care ți-ai notat, m-au năpădit amintirile și chiar am recitit câteva dintre cursurile de filozofie, cursuri de teatrologie, de actorie și așa o întoarcere în timp a fost în această pauza”, a conchis ea.