Comoara României care dispare de la un an la altul. Rămânem fără cel mai vechi bloc de gheaţă subterană din lume

Comoara României care dispare de la un an la altul! Pe lângă multele zone spectaculoase, România mai este unică prin ceva. Deține cel mai mare ghețar subteran, comoara României care dispare de la un an la altul. Conform specialiștilor, s-ar putea să rămânem fără cel mai vechi bloc de gheaţă subterană din lume.

Peștera Scărișoara este, într-adevăr, comoara României. România are cel mai mare ghețar subteran și există de 4.000 de ani. Ghețarul oferă oamenilor de știință informații incredibile despre cum se exploata aurul în Apuseni din vremea Daciei, cum era vremea în fiecare an sau când a fost un incendiu în zonă.

Peștera Scărișoara se află la o altitudine de 1.165 m și este una dintre puținele peșteri de gheață la o altitudine atât de joasă. Lungimea totală a peșterii este de 750 m, dar turiștii pot vizita doar 250 m.

O adevărată lume spectaculoasă se regăsește în interiorul acestei peșterii, cel mai vechi și cel mai mare ghețar subteran din lume, iar cercetătorii trag semnale de alarmă cu privire la topirea accelerată a acestuia, ajungându-se la cel puțin 20 de centimentri anual:

Munții Apuseni, care fac parte din Carpați, au ajuns pe lista CNN a celor mai bune locuri de vizitat în Europa, iar aici se află comoara României, dar care dispare de la un al la altul, Peștera Scărișoara.

Vezi și: Peşteri senzaționale din România. Unde poți admira grote imense și ghețari subterani

Ghețarul de la Scărișoara, comoara României care dispare de la un an la altul, este probabil cel mai renumit din datorită dimensiunilor sale. Situat în interiorul unei peșteri, este cel mai mare depozit de gheață perene din lume, conform celor mai recente măsurători, efectuate în 2017, de către oamenii de știință de la University of South Florida.

Specialiștii sunt deja speriați de cât de accelerat este fenomenul de topire, spunând că „S-a topit mai multă gheață decât în ultimii 40 de ani”.

„S-a topit mai multă gheață decât în ultimii 40 de ani și datele arată că acest proces se va amplifica în următorii ani. Se poate întâmpla ca într-un singur an să pierdem 20-25 de centimetri de gheață la suprafață.

În ultimii 20 de ani media de topire pe an era la 2-3 centimetri. Într-un an am pierdut cât am pierdut în 10 ani”, spune Aurel Perșoiu, de la Institutul de Speologie Emil Racoviță din Cluj-Napoca, potrivit euronews.ro.