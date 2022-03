Comoara României care a ajuns tocmai în Grecia. „Cred că acest proiect va fi unul reuşit”

România are afaceri de succes, dar o comoară impresionantă: apa minerală carbogazoasă extrasă din Munții Carpați, o apă cu calități unice. Țara noastră are un potențial extrem de valoros în domeniul apelor minerale, dat fiind faptul că în România sunt izvoare care reprezintă 40 % din rezerva totală de apă minerală naturală a Europei. În plus, calitatea superioară acestor izvoare și conținutul special de minerale o plasează pe primul loc în lume.

Comoara României care a ajuns tocmai în Grecia

Dar iată că „comoara” României a ajuns și în Grecia. Jean Valvis, fondatorul brandului AQUA Carpatica, un brand românesc cu istorie, a declarat, potrivit Antena 3.

„Noi avem apele minerale cum au scoţienii whiskey, cum au italienii parmezanul şi cum au elveţienii ceasurile”.

Iar apa minerală românească ajuns și în Grecia.

„Mă bucur să văd că bucuria atâtor persoane din România, cu comentariile lor pe social media, şi chiar celebrităţi din România. Daniel Buzdugan vorbeşte pozitiv despre Grecia. Sunt multe persoane care descoperă Grecia, Santorini, Thasos, Zakynthos. Noi am introdus produsul nostru de apă minerală în Grecia. Nu vă imaginaţi ce publicitate fac Carpaţilor şi cum invită lumea să vină la mânăstirile din Bucovina, pentru că avem atâtea frumuseţi şi naturale, dar şi culturale, deci legăturile sunt. Eu mă consider un copil adoptat al Bucovinei (…) Cred că acest proiect va fi unul reuşit. România, patria apelor minerale. Noi avem apele minerale cum au scoţienii whiskey, cum au italienii parmezanul şi cum au elveţienii ceasurile”, a mai spus fondatorul brandului Aqua Carpatica.

România, numărul 1 mondial în domeniul apelor minerale

România este numărul 1 mondial în domeniul apelor minerale, cu aproximativ 2500 de izvoare de apă minerală din care se valorifică mai puțin de jumătate. Anual, se îmbuteliază numai 1,75 de miliarde de litri de apă. Calitatea superioară a apelor minerale, dar și conținutul special de minerale plasează România pe primul loc în lume. În ce privește AQUA Carpatica, aceasta este o apă minerală naturală izvorâtă din adâncurile munților Carpați.

Apa minerală poate să devină un brand de țară al României, prin care să se promoveze la nivel internațional, așa cum fiecare stat are propria tradiție în ce privește produsele emblematice.

Cele mai importante zăcăminte de ape minerale de la noi din țară, care fac obiectul îmbutelierii, se află în zone montane şi în depresiuni intramontane, departe de sursele de poluare caracteristice zonelor industriale sau în cele în care se practică o agricultură intensivă.