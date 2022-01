Comoara pe care Nadia Comăneci o deține de peste 45 de ani. Le-a arătat fanilor cel mai de preț obiect al ei

Comoara pe care Nadia Comăneci o deține de peste 45 de ani. „Zeița de la Montreal” a petrecut de minune în noaptea dintre ani. Ea a fost unul dintre invitații de vază ai unei petreceri organizate în Las Vegas de faimosul artist Bruno Mars. În primele zile ale noului an, Nadia Comăneci a fost cuprinsă de nostalgie. Ea a arătat fanilor o fotografie cu „mica mea bucățică de istorie”.

Comoara pe care Nadia Comăneci o deține de peste 45 de ani. Cea care a revoluționat gimnastica feminină, obținând primul 10 din istorie, a împlinit în 2021 vârsta de 60 de ani. Dar Nadia Comăneci nu-și arată anii, având o formă fizică de invidiat.

Acest lucru s-a făcut simțit și la petrecerea de Revelion la care „Zeița de la Montreal” a participat. Marea campioană a fost invitată la petrecerea organizată de Bruno Mars, unul dintre cei mai cunoscuți artiști de pe întreg mapamondul. Evenimentul s-a desfășurat la Las Vegas, iar Nadia Comăneci s-a distrat de minune.

„A fost un Revelion fantastic. Am dansat până la 3 dimineața. Despre gazdă pot să vă spun că este unul dintre cei mai în vogă artiști ai momentului. Nu am permisiunea să-I divulg numele. Întâi am fost la concertul lui, apoi la party. A fost o petrecere de neuitat”, a declarat Nadia Comăneci pentru ProSport.