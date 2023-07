Românii țin la sănătatea lor, la aspectul fizic, astfel că încearcă să mănânce cât mai sănătos. Acum s-a aflat care este comoara din supermarketuri. Puţini români ştiu de ea, costă câţiva lei, dar e foarte sănătoasă.

Comoara din magazinele mari. Costă câţiva lei și are multe beneficii pentru sănătate

Un anumit ingredient, conform ultimeler studii, este considerat de oamenii de știință o adevărată comoară pentru sănătatea omului.

Chiar dacă este ușor de găsit în comerț, mulți dintre români habar nu au de acest ingredient.

Sarea de Himalaya, comoară pentru sănătatea omului

Banalul ingredient dar cu foarte multe beneficii pentru organismul uman este nimeni altul decât sarea de Himalaya. Cu culoarea ei roz, sarea de Himalaya este un ingredient natural extras din regiunea muntoasă de la care i se trage și numele.

Acest ingredient are multe beneficii pentru sănătate, și, în plus, se găsește foarte ușor și poate fi cupărată de la supermarket. Un prim beneficiu al acestui aliment este faptul că e bogat în minerale esențiale, cum ar fi calciu, magneziu, fier și potasiu, substanțe vitale pentru o bună funcționare a organismului omului. În plus, sarea de Himalaya ajută la menținerea echilibrului electrolitic.

Sarea roz, alte beneficii

De asemenesa, sarea de Himalaya conține oligoelemente care sunt utile la menținerea nivelului optim de hidratare în celule. Astfel, organismul nostru va fi hidratat corespunzător.

Totodată, sarea de Himalaya ajută la menținerea echilibrului pH-ului organismului, contribuind la neutralizarea excesului de aciditate în organism, precum și la prevenirea anumitor boli asociate cu mediile prea acide.

Un alt avantaj pe care îl are acest sarea roz este faptul că ajută la o digestie mai bună, reglând secrețiile digestive și asimilând nutrienții existenți în organism.

Sarea de Himalaya are grijă și de sistemul nervos al omului

Sarea de Himalaya conține acele minerale esențiale care ajută la buna funcționare a sistemului nervos, având puterea de a reduce stresul și de a aduce o stare de calm.

Chiar dacă are atâtea beneficii pentru sănătate, sarea de Himalaya, confom secialiștilor, trebuie să fie consumată cu moderație. Nu este indicat consumul ei în exces pentru că poate aduce unele probleme de sănătate. Spre exemplu, consumul excesiv poate provoca creșterea tensiunii arteriale și apariția problemelor la rinichi.

Aportul de sare trebuie să fie în limita zilnică recomandată, respectiv 2,3 miligrame, ceea ce înseamnă aproximativ două lingurițe de sare. Nu în ultimul rând, în ceea ce privește consumul de sare de Himalaya, trebuie să se țină cont de vârstă, sex, dar și de starea de sănătate a fiecărui individ.