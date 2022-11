Comoara din adâncurile României de care puţini mai au habar. Poate salva românii în aceste vremuri grele

S-a aflat care este comoara din adâncurile României de care puţini mai au habar. Este atât de mare încât poate salva românii în aceste vremuri grele. Despre ce este vorba, vedeți în rândurile de mai jos ale articolului.

Comoara din adâncurile României care i-ar putea scăpa pe români de facturile uriașe. Despre ce este vorba

Români au un proverb care spune că „până nu dai cu capul de pragul de sus, nu-l vezi pe cel de jos”. A trebuit ca să se scumpească gazul și curentul electric pentru ca românii să realizeze că stau pe o adevărată comoară, respectiv apa geotermală.

Acum, administrațiile locale ar putea fi acelea care ar putea scăpa românii de factruile uriașe, exploatând această comoară.

În vestul României s-a început exploatarea apei geotermale

Deja, în vestul țării, câțiva primari au dezvoltat proiecte pentru a scoate apa fierbinte din pământ. Astfel, se încălzesc instituții publice, dar și casele unor români.

Sunt zone în România unde deja astfel de sisteme funcționează, iar edilii doresc să se extindă.

Apa geotermală aduce costuri mai mici cu 80% decât cele normale

Comuna Șandra, Timiș, stă pe o pungă de apă geotermală. Acesta este situată la 1.400 de metri adâncime. Săpăturile au fost terminate, iar acum urmează montarea țevilor care va aduce apa din sol la suprafață. Prima dată va fi folosită pentru încălzirea instituțiilor publice.

Primăria Șandara plătește anual 450.000 de lei încălzirea instituțiilor publice, iar la sfârșitul anului viitor, când va fi gata proiectul cu apa fierbinte din pământ, costurile vor fi mai mici cu 80%. Investița se ridică la aproximativ 5 milioane de euro.

Încă două comune din Timiș apelează la apa fierbinte din pământ

De asemenea, la sfârșitul anului 2023, și instituțiile publice din comuna Dudeștii Vechi se vor încălzi cu apă geotermală. Primăria Dudeștii Vechi a obținut o finanțare de șase milioane de euro pentru asta, iar lucrările încep în decembrie.

Și comuna Gottlob are are planuri să se folosească de apa geotermală ca să încălzească locuințele, scrie stirileprotv.ro. Când sistemul va fi pus în funcțiune, localnicii din Gottlob vor plăti doar curentul electric pe care îl consumă centrala. Primăria speră să obțină finanțarea până la finalul acestui an.

Comuna Lovrin folosește demult izvoarele geotermale

În schimb, în comuna Lovrin, tot din Timiș, izvoarele sunt folosite de foarte mult timp. Apa fierbinte încălzește circa 100 de apartamente. Proiectele începute în toată țara sunt finanțate din bani europeni nerambursabili.

Primăriile localităților care accesează aceste fonduri plătesc doar 2% din valoarea totală a proiectelor.

Apă termală se găsește și în Capitală

Întreg vestul României stă pe o pătură imensă de izvoare geotermale, începând cu Maramureș și până în Timiș, iar la momentul actual nu este folosit nici jumătate din acest potențial.

Nu în ultimul rând, un zăcământ important se află și în zona Bucureștiului, unde apa geotermală se întinde pe o suprafață de 300 de kilometri pătrați.