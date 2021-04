Colegul lui Ianis Hagi a fost pedepsit aspru după ce a tăiat un fotbalist. Ce se întâmplă cu Kemar Roofe

Scandalul din timpul partidei dintre Glasgow Rangers și Slavia Praga de acum aproape o lună de zile ține, în continuare publicul cu sufletul la gură. Ce se întâmplă cu Kemar Roofe, colegul lui Ianis Hagi de la Rangers, după ce l-a tăiat pe fotbalistul Ondrej Kolar.

Incidentele din timpul meciului dintre Rangers și Slavia, din returul „optimilor” Europa League, țin fanii cu sufletul la gură. UEFA a intrat pe fir și investighează cazul după ce Glen Kamara l-a acuzat de rasism pe Ondrej Kudela. Jucătorul cehilor a depus o plângere la poliție împotriva colegului lui Ianis Hagi la sfârșitul meciului, pe tunelul ce duce la vestiare.

„Sunt furios! Îl cunosc pe Glen şi am încredere 100% în el. Jucătorul Slaviei a provocat acest lucru şi trebuie să se ia rapid măsuri, dar asta nu ţine de mine. Nici măcar nu am chef să vorbesc despre fotbal acum. Totul este la UEFA acum şi sper să nu împingă totul sub preş”, a declarat Steven Gerrard.