Colaps financiar în România. Câte restaurante nu se vor mai redeschide niciodată

Pandemia de coronavirus a închis restaurantele de la noi din țară, pe perioada stărilor de urgență și de alertă. Iar unele dintre ele nu îndeplinesc încă normele corespunzătoare, pentru a-și putea începe activitatea. Care sunt restaurantele ce nu se vor mai redeschide deloc?

În ultimele luni, afacerile cu restaurante, buisiness-ul de 15-17 miliarde de lei pe an, s-au redus la jumătate.

Pentru cei 400.000 de angajați de pe ștatele de plată, care au primit ajutor de la Guvern, patronii de hoteluri, restaurante și pensiuni fac eforturi pentru a-i ține.

„Și noi aproximăm că aproximativ 30% din operatori nu vor mai deschide niciodată, din păcate, această previziune se dovedește optimistă pentru că nu putem rezista. Nu am anticipat că vom intra la sfârșit de iulie-august fără restaurantele deschise într-o anumită măsură. Suntem singura țara din Europa, dar sigura, care are încă restaurantele la interior sub restricții”, a spus Dragoș Petrescu.