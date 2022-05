Colaborarea dintre Simona Halep și Patrick Mouratoglou, analizată de o fostă mare campioană. Ce a observat aceasta

Colaborarea dintre Simona Halep și Patrick Mouratoglou, analizată de o fostă mare campioană. „Perechea” făcută de româncă și antrenorul francez a devenit atracția tenisului mondial. Cei doi au fost întâmpinați cu urale la Roland Garros, chiar dacă era vorba de un simplu antrenament. O fostă mare campioană a analizat efectele muncii cu Mouratoglou asupra Simonei Halep, analizând șansele româncei de a se impune în turneul de Grand Slam ce începe pe 22 mai.

Colaborarea dintre Simona Halep și Patrick Mouratoglou, analizată de o fostă mare campioană. Fostul lider mondial și faimosul antrenor de 51 de ani lucrează împreună din 7 aprilie. Mouratoglou a supervizat-o pe româncă la turneele de la Madrid și Roma, unde Halep a avut rezultate amestecate.

Simona Halep s-a recuperat după accidentarea la gleznă suferită în competiția din capitala Italiei. Ea a declarat că nu mai are nicio problemă medicală înainte de Roland Garros.

„Mă simt proaspătă, plină de încredere, sănătoasă. În sfârșit! Nu am nicio problemă cu accidentările în acest moment, mă bucur să fiu iar pe teren și abia aștept să joc pentru că doar așa pot să îmi îmbunătățesc evoluțiile. Urmează Roland Garros, turneul meu favorit și sunt mereu fericită să mă aflu la Paris. Acum va fi puțin diferit, pentru că în 2021 nu am jucat și simt că mai am nevoie de puțin timp pentru a-mi recăpăta încrederea pe deplin”, a spus Simona Halep, conform eurosport.ro.