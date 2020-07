Codul Penal 2020. Schimbări majore: cât de mult cresc pedepsele

Un proiect de lege ce prevede pedepse mai mai mari pentru faptele de natură sexuală cu minori, mai ales în cazul în care agresorul face parte din aceeași familie cu victima, a primit ieri votul decisiv în Parlament. Dar, înainte de a intra în vigoare, legea trebuie să fie promulgată de președintele Klaus Iohannis și publicată în Monitorul Oficial.

Codul Penal 2020. Cât cresc pedepsele

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea legii nr. 286/2009 privind Codul penal și a legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală a fost votat marți de către deputați și urmează să fie promulgat de Klaus Iohannis. De asemenea, proiectul cuprinde și imprescriptibilitatea faptelor de viol și act sexual cu un minor.

Astfel, traficul de minori se va pedepsi cu închisoare de la cinci la zece ani, iar acum minimul e de trei ani. În cazul în care cel care comite fapta este membru de familie sau conviețuiețte cu victima, pedeapsa a crescut de la șapte la 12 ani. De asemenea, în aceeași categorie mai intră și persoanele care „au abuzat de poziția sa recunoscută de încredere sau de autoritate asupra minorului ori de situația vădit vulnerabilă a acestuia, datorată unui handicap psihic sau fizic, unei situații de dependență, unei stări de incapacitate fizică sau psihică ori altei cauze”.

Ce fapte sunt pedepsite în noul cod penal din România

Pentru faptele de viol comise față de un minor de către un membru de familie sau o persoană care conviețuiește cu făptuitorul ori de către o persoană în grija căruia se află minorul și care pune în pericol viața victimei prin viol sau vătămare corporală, riscă o pedeapsă de la 7 la 15 ani. În prezent, minimiul e de cinci ani. Totodată, în aceeași categorie intră și producerea de materiale pornografice, notează Avocat.net.

Pentru actul sexual cu un minor cu vârste între 13 și 15 ani, fapta va fi pedepsită cu închisoare de la unu la cinci ani. Dacă minorul are sub 13 ani, fapta va fi pedepsită cu închisoarea între doi și nouă ani, maximul fiind acum de șapte ani. În cazul în care minorul are între 16 și 18 ani, pedeapsa va fi tot de la doi la nouă ani de închisoare, acum maximul fiind acum de șapte ani. În ce privește cazurile în care minorul conviețuia cu vinovatul sau este membru de familie, pedeapsa va fi tot de la trei la zece ani.

Actul sexual de orice natură comis de un major în prezența unui minor sub 14 ani se va pedepesi cu până la trei ani de închisoare, maximul actual fiind de doi ani.

De asemenea, racolarea minorilor în scopuri sexuale va fi pedepsită cu închisooarea de la șase luni la trei ani sau cu o amendă penală, acum fiind de la o lună la un an, și se va refero la minorii sub 16 ani, nu sub 13 ani, cum e acum.

Mai mult, o altă modificare adusă Codului penal prevede faptul că legea română în ceea ce privește faptele de viol, agresiune sexuală, act sexual cu un minor, corupere sexuală ori pornografie infantilă, se vor aplica și în afara granițelor, în cazul în care sunt implicați cetățeni din România.