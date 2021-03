Codruț Kegheș, chinuit de covid-19 timp de 19 zile. Prin ce coșmar a trecut vedeta

Codruț Kegheș, alias Dezbrăcatu’, a trecut prin momente foarte grele din cauza infectării cu COVID-19. Coșmarul vedetei a continuat 19 zile la rând după testarea pozitivă cu virusul. Iată marturiile vedetei despre coșmarul prin care a trecut!

Cunoscutul actor cunoscut sub numele de „Dezbrăcatu'” de la „Cronica Cârcotașilor” a trecut prin clipe extrem de grele din cauza virusului. Codruț Kegheș a împlinit recent frumoasa vârstă de 49 de ani, mărturisind cum s-a schimbat viața sa în ultimul an și la ce a fost nevoie să renunțe în acest timp.

Se pare că o pasiune pe care și-a exploatat-o mult în timpul pandemiei a fost gătitul. De asemenea, a dezvăluit că după ce a scăpat de COVID-19 a decis să se vaccineze: „Am făcut 49 de ani, am sărbătorit acasă, în liniște, fără balamuc, cu niște prieteni. Am gătit niște coaste, coastele mele speciale.

Pentru care sunt cunoscut de prieteni. Merg pe 50 de ani. Dacă nu mai am radio dimineață, m-am trezit la ora 9. Acum gătesc acasă din plăcere, o fac cu drag și când se va ivi ocazia o să o fac și pentru publicul larg. Pe Dezbracatu’ l-am făcut în continuare pentru emisiune, căci am mers la Muzeul Satului de Dragobete, la vaccinare, îl fac peste tot”.

Actorul se află în situația multora, recunoscând că pandemia i-a cam încurcat planurile în privința multor proiecte. Utimul eveniment la care a fost s-a întâmplat pe data de 7 martie 2020, iar de la radio a plecat din luna septembrie.

Criza sanitară l-a forțat astfel să se încadreze în câteva bugete, susținând că preferă să rămână realist și să se mulțumească cu ce are. Fanii s-au speriat foarte tare când au aflat că acesta a fost testat pozitiv. Din păcate, vedeta nu s-a confruntat cu o formă ușoară a virusului.

„Numărul bolnavilor de covid crește, am prieteni care au avut și am avut și eu. Am avut o formă medie acută, la sfârșitul lunii octombrie, am stat 19 zile la pat. Mi-a fost rău, au fost dureri insuportabile. Mă enerva și lumina de la telefon. Iar la un moment dat am avut o zi cu tusee și scaune moi. Am avut ceva probleme la plămâni. Obosesc repede și am o perioadă cu insomnii crunte. Vreau să fac o emisiune de gătit, poate să gătesc dezbrăcat, însă nimic nu este concret”

Codruț Kegheș (Sursa: click.ro)