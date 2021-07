Cine este iubita lui Codin Maticiuc, de fapt. Cu ce se ocupă Ana Pandeli

Codin Maticiuc a fost dintotdeauna unul dintre cei mai curtați burlaci din showbizul românesc. Deși a cucerit foarte multe femei frumoase de-a lungul anilor, la 40 de ani se poate lăuda că este un barbat fericit și la casa lui. Cine este femeia care l-a cumințit pe craiul de Dorobanți.

Cine este iubita lui Codin Maticiuc, de fapt

Codin Maticiuc a surprins pe toată lumea atunci când și-a făcut apariția la Premiile Gopo 2021 alături de frumoasa lui iubită. Partenera de viață a producătorului peliculei Miami Bici este o actriță extrem de talentată pe nume Ana Pandeli.

Celebrul actor în vârstă de 40 de ani a fost prezent la Premiile Gopo 2021 pentru a ridica premiul publicului. Cert este că e obișnuit să atragă privirile oriunde își face apariția, dar de data aceasta cea care a strălucit sub lumina reflectoarelor a fost iubita lui Ana, o adevărată frumusețe pe covorul roșu.

Gala Premiilor Gopo din acest an a avut loc marți, 29 iunie, la Amfiteatrul Mihai Eminescu din Bucureşti. Premiul Publicului a fost câștigat de filmul Miami Bici. Pelicula regizată de Jesus del Cerro îi are ca protagoniști pe Codin Maticiuc și Matei Dima, cunoscut sub numele de Bromania. Filmul a avut 553.941 spectatori și încasări de 11.610.679 lei.

Codin Maticiuc este complet schimbat de când a devenit tătic

De când a devenit tată pentru prima dată, Codin Maticiuc a devenit foarte discret în ceea ce privește viața lui privată. Fostul crai de Dorobanți își face apariția rar la evenimente, preferând să-și petreacă timpul alături de iubita lui Ana și fetița lor Smaranda.

Codin Maticiuc și mama fetiței sale Smaranda sunt de câțiva ani împreună și formează o familie extrem de fericită. Actorul le-a mărturisit celor de la Click! ce planuri de viitor are pe plan profesional și cu ce se ocupă frumoasa lui iubită.