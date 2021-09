Codin Maticiuc, la un pas să fie bătut la UNTOLD. E ireal ce a pățit și acum îl caută pe ”bombardier”

Cotin Maticiuc le-a povestit internauților prin ce a trecut recent. Acesta a fost la un pas să fie bătut de un ‘bombardier’, așa cum l-a numit artistul. Vedeta a rămas șocată de episodul ireal petrecut la festivalul UNTOLD.

Codin Maticiuc adoră viața de noapte și evenimentele speciale. Acesta a profitat recent de festivalul UNTOLD și s-a distrat pe cinste alături de prieteni. Deși este tată și asta l-a cumințit pe bărbat, nu uită să-și facă micile plăceri și să petreacă timp și în astfel de conjuncturi. Din păcate, seara trecută a părăsit petrecerea cu un gust amar. Acesta a povestit cum totul a început când un bărbat a jignit-o pe una din prietenele cu care era.

Acesta a continuat să spună pas cu pas cum s-a petrecut totul. Bărbatul nu a încetat să le vorbească în cele mai urâte moduri, Maticiuc era nervos pe ceea ce se întâmplase, timp în care cele care îl însoțeau încercau să-l facă să părăsească tot conflictul pentru a-și vedea de drum.

În acel moment, un ‘bombardier’ a încercat să îl lovească. Din fericire, artistul nu a pățit nimic. Partea bună este că cei trei se aflau la ieșirea din festival și acolo se aflau Jandarmeria și Poliția care au intervenit imediat.

Cel care a fost legitimat era din București, dar al doilea individ nu a mai fost de găsit. Artistul a lăsat o fotografie pe Facebook cu cel care l-a atacat în speranța că cineva îl cunoaște.

„Zic ca am avut noroc căci bombardierul și grăsuțul probabil mă dovedeau. Din păcate l-au legitimat doar pe bombardier, nu și pe grăsuț. Ce credeți? Era din Cluj? Arș! Era din București de la mine, bineînțeles! Dristor mai exact. Ei și aici vine treaba.

Va rog frumos, va las aici poze cu smardoiul, dacă îl recunoașteti va rog să-mi lăsați în privat, ce știți de el. Știu, e ilegal să-ți faci dreptate singur și poliția din Cluj ma așteaptă sa fac plângere. N-o sa fac. De ce? Am mai făcut la circa 2, la mine la București și au lucrat cu infractorii. Încredere zero. Plus ca nici nu prea exista lege ca până la urmă doar a încercat sa ma lovească”

Codin Maticiuc (Sursa: facebook.com)