Codin Maticiuc, despre cea mai mare notă de plată dintr-un club. Nu se uita la cât plătea: „Erau banii părinţilor, pierdeam câte 4 nopţi pe săptămână”

Codin Maticiuc a recunoscut câți bani cheltuia pe vremea în care iubea viața de noapte. Dacă acum este un familist convins și a renunțat la petrecerile controversate, în urmă cu câțiva ani era nelipsit din cluburile de lux din toată lumea. Care a fost cea mai mare notă de plată a Craiului de Dorobanți și de unde avea bani să se distreze.

Codin Maticiuc este celebru pentru stilul de viață excentric și luxul în care îi place mereu să trăiască. Este cunoscut în lumea mondenă drept Craiul de Dorobanți, poreclă ce i se potrivea perfect în trecut, când nu avea o familie și atât de multe responsabilități.

Celebrul actor spune că este același om ca în urmă cu câțiva ani, dar a avut parte de o schimbare în bine. A păstrat bunul simț, educația și caracterul, dar a încercat să corecteze anumite aspecte. Se concentrează mai mult acum pe carieră, ia totul în serios și a învățat să fie responsabil.

Codin Maticiuc a vorbit deschis despre cum pierdea nopțile în trecut, când nu avea familie și griji. Vedeta a dezvăluit că, în urmă cu 20 de ani, mergea în club aproape în fiecare zi. Nu ținea cont de oboseală, era mereu în formă și pregătit pentru distracție, dar nu avea nimic altceva de făcut decât să își trăiască viața la maximum.

Celebrul actor spune că situația s-a schimbat acum. A început să renunțe să mai piardă nopțile și își rezervă o singură seară pe săptămână pentru distracție. Nu mai este clubber de performanță ca înainte, dar spune că este foarte mândru de omul care a devenit și spune că este cea mai bună varianta a sa.

Codin Maticiuc a avut mereu o situație financiară bună, chiar și atunci când nu avea propriile sale venituri. Părinții săi erau cei ce îl sponsorizau, fără să îi impună vreo limită când venea vorba despre cheltuieli. Din acest motiv, ajungea să spargă bani frumoși în fiecare seară.

Actorul a dezvăluit că cel mai mult a cheltuit 2.000 de euro pentru o notă de plată. Obișnuia să meargă în cele mai scumpe și controversate cluburi și nu se uita niciodată la bani, mai ales pentru că nu erau produși de el. Stătea pe banii părinților și ducea o viață de lux.

„Foarte puţini bani cheltuiam. Cea mai mare notă pe care am plătit-o vreodată (am plătit-o de două ori: la Saint-Tropez şi la Monaco) a fost de 2.000 de euro. Nu e ceva uriaş… 10.000 de euro a fost nota totală, eram cinci, mi s-a părut enorm. La Cannes, am plătit tot 2.000 de euro, dar nota totală era de 20.000, eram 10 inşi.

Erau banii părinţilor, da! Când a văzut tată că nu pot cu facultatea, mi-a zis că trebuie să mă angajez. M-a angajat la el la firmă, am luat-o de jos. Am lucrat în port, urmăream marfă de pe nave, uram să fac asta. Am fost şi secretar, am bătut la maşină contracte, un an am răspuns la telefon”, a mai spus vedeta la Măruță.