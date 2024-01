Codin Maticiuc, despre debutul fiicei sale în primul film Gașca Zurli: „Ce? Numai Măruță să-și bage copiii în film?” VIDEO EXCLUSIV

Codin Maticiuc a fost prezent aseară cu familia la premiera de gală a primului film Gașca Zurli. Superpietonii Zurli marchează debutul fiicei sale, Smaranda, pe marele ecran. Tatăl și fiica s-au alăturat producției la invitația Mirelei Retegan, bucurându-se să fie alături de cele mai iubite personaje: Fetița Zurli, Lulu, Mulțumesc, Vrăjimaturica, Truli și Tanti Prezentatoarea.

Rolul lor a constat într-o joacă, așa că totul a decurs fără probleme. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, actorul ne-a vorbit despre debutul Smarandei, evaluând potențialul copilei nu din calitate de tată, ci de producător de film și și-a permis și o glumă la adresa lui Măruță, a cărei fiică, Eva, este protagonista peliculei Tati part-time.

Smaranda, dorită de Mirela Retegan pe marele ecran

Codin Maticiuc este actor, dar și producător de filme și ar fi putut oricând să o transforme pe fiica sa cea mare, Smaranda, într-o mică actriță. Cea care și-a dorit-o pe puștoaică pe marele ecran a fost Mirela Retegan, fondatoarea proiectului Gașca Zurli. Trecând prin aventuri neobișnuite și amuzante, care le testează prietenia dar le face să se și autodepășească, Gașca Zurli descoperă în acest film de familie, ce însemnă puterea lui „împreună” și a educației prin joacă.

„Superpietonii Zurli ” intră în cinematografe din 13 ianuarie. Mirela Retegan, împreună cu colorații au avut alături la filmări mai multe vedete însoțite de copii: Mihai Morar, împreună cu Roua, mezina familiei, Amalia Enache alături de fiica sa, Alma, Codin Maticiuc, alături de fiica sa cea mare, Smaranda.

Cât de Zurli ești Codin?

Sunt foarte Zurli, sunt mega Zurli, sunt cel mai Zurli.

Codin Maticiuc: “Hai și părintele, hai și copilul și a fost mai ușor”

Cum a venit propunerea pentru Smaranda să joace în primul film Gașca Zurli?

Mă cunosc destul de bine cu Mirela Retegan, avem și multe lucruri pe care le-am făcut împreună, proiecte pe care le gândim, o știe pe Smaranda, merge la toate concertele. De câte ori putem, luăm rând cât mai în față. Cred că a venit destul de natural propunerea, Mirela știa că mă ocup cu asta și că era greu să stea să lucreze cu fiecare copil. Dacă știa că părinții cât de cât sunt în zona asta, hai și părintele, hai și copilul și a fost mai ușor.

Dar cum este să debuteze Smaranda pe marele ecran într-un alt film și nu unul produs de tine?

Așa mi se pare normal. Ce? Numai Măruță să-și bage copiii în film? Băgăm și noi! Îi bag peste tot și cu bani mulți o să-i bag!

Codin Maticiuc: “Smaranda a fost la o singură filmare, nu am pregătit-o”

Te întreb nu în calitate de tatăl Smarandei, ci în calitate de producător. Are Smaranda stofă de actriță?

Nu, adică cel puțin ce am văzut până acum. A fost într-un singur film. Habar nu am. Pare că nu, dar nu poți să îți dai seama. A fost la o singură filmare, nu am pregătit-o, nu am făcut nimic. Chiar nu ai cum să îți dai seama. Dacă ar fi să votez acum, mâine ar fi un film în care ar trebui să aibă un rol, nu e pregătită. Dar pentru filmul Superpietonii Zurli, pentru că am fost amândoi și mai mult ne-am jucat și nu am făcut repetiții, a fost ok. Mergem să o căutăm pe mami.

