Anda Adam, mândră de soțul Joseph după experiența Miami Bici 2: “Are deja un rol într-un alt film” EXCLUSIV VIDEO

Joseph și Anda Adam au fost prezenți miercuri seară la Cinema City, la avanpremiera “Miami Bici 2”, cel mai așteptat film al toamnei, care intră în cinematografe din 24 noiembrie. El reprezintă și debutul lui Joseph pe marele ecran. Soțul vedetei a făcut cursuri de actorie, a dat casting și a trecut cu brio.

Partenerul Andei Adam a avut ocazia să își demonstreze talentul pe platourile de filmare din America, unde a venit pe banii lui. Emoționați, dar fericiți, cei doi au oferit un interviu exclusiv pentru Playtech Știri, din care am aflat că și pe artistă o tentează un rol într-un film.

Joseph, soțul Andei Adam, va apărea în “Miami Bici 2”

“Miami Bici 2” este cel mai scump film independent românesc făcut vreodată, filmat în Los Angeles, Miami și Las Vegas, cu participarea unora dintre cei mai mari actori de la Hollywood, dar și a unor personalități din lumea sportului precum Nadia Comăneci, Florin Răducioiu sau Ilie Dumitrescu.

“Joseph Adam a fost cu noi acolo și a jucat. Este unul dintre personajele negative principale. Anda nu, Anda era acolo. Nu s-a pus niciodată problema să joace Anda în film. Era acolo cu soțul. Au venit împreună la filmări”, ne-a povestit Codin Maticiuc într-un alt interviu.

Plăcut impresionată de experiența trăită pe platourile de filmare, artista ne-a declarat că îi surâde o astfel de provocare.

Playtech Știri: Felicitări! Aveți emoții? Joseph, e debutul tău pe marele ecran!

Joseph: Da, evident că avem emoții. Sperăm să vă placă filmul. Acum ne-am obișnuit un pic cu emoțiile, dar încă le avem de fiecare dată.

Am înțeles că ai asistat la filmările pentru Miami Bici 2. L-ai susținut pe Joseph.

Anda: Am fost, numai că nu am fost și pe burtă, și în copac. Dar să știi că a fost foarte diferită experiența și mă bucur că am putut să fiu prezentă acolo, să văd ce se întâmplă și când se filmează un film. Sunt obișnuită cu camerele, dar e foarte diferit. La un film e altceva. A fost super! Foarte tare!

Ce spune Anda Adam despre un rol într-un film

Dar pe tine nu te tentează o astfel de experiență?

Ba da, dar am zis să mă duc un pic să îmi iau toată informația de care am nevoie, să fur tot ce e mai bun de la alții care sunt deja buni, ca atunci când o să fiu și eu într-un rol, într-un film, să fiu cea mai bună versiune a mea.

Joseph: În viitorul apropiat avem un proiect împreună.

Un film împreună?

Joseph: Cu siguranță, nu?

Anda: Da! Împreună! (n.r. se pupă) Până facem noi filmul împreună, soțul are deja un rol într-un alt film, tot alături de Codin Maticiuc, dar vă spune el detaliile.

Soțul Andei Adam are rol negativ în alt film românesc

Joseph: Este vorba despre filmul Cursa, va fi despre cursele de mașini în România, gen Fast and Furious, sperăm să ajungem la nivelul ăla, unde am un rol negativ iar.

Anda: Tatuajele sunt de vină!

Joseph: Și vom începe filmările în iunie -iulie anul viitor.

Anda Adam: Facem o glumă, nu? Tura asta l-a lovit Codin cu lopata, veți vedea atunci când o să mergeți la film. Poate în Cursa e invers!

Joseph: Ne mai întâlnim cu mașinile!

Video: Cătălin Shadi Sîrbu