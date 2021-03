Cum iei cel mai simplu permis de conducere în România. Ce va apărea pe carnet

Cum să iei cel mai simplu permis de conducere din România? Autoritățile indică toate detaliile. Ce urmează să apară pe carnet în cazul în care alegi să dai la această categorie?

Cod Rutier: cum să iei cel mai simplu permis de conducere

Libertata de mișcare în multe dintre orașele din România este reprezentată de un automobil, motiv pentru care din ce în ce mai mulți tineri decid să facă școala de șoferi. Lecțiile practice reprezentau emoții mari în trecut pentru că se făceau pe o mașină cu transmisie manuală, dar în ultimii ani elevii pot să aleagă deja o mașină cu transmisie automată.

Școlile auto pun la dispoziția tuturor cursanților mașini cu cutie automată, asta pentru a obține cu atât mai ușor permisul auto și pentru a ușura procesul de instruire practică. Avantajele noii modificări ar fi că facilitează plecarea din rampă fără ca motorul să se oprească.

De asemenea, nici nu se oprește atunci când pleci de pe loc, așa că nu e nevoie de o experiență vastă pentru a pleca lin de la semafor. Cursantul nu e pus în situația în care motorul să îi „moară” și să fie ulterior claxonat isteric de cei din spate care nu bagă de seamă semnalmentele mașinii.

Programa școlară și numărul de ore de conducere pentru școala de șoferi pentru categoria B sunt aceleași cu cele pentru o mașină cu cutie manuală, dar taxa e puțin mai mare dacă elevul alege facilitatea nouă.

“Art. 16, paragraful (6) În cazul în care candidatul trece proba practica cu un vehicul echipat cu schimbător de viteze automat, acest lucru va fi înscris la rubrica „Restricții“ din permisul de conducere eliberat pe baza unui astfel de examen. Orice permis care conține aceasta mențiune va putea fi utilizat numai pentru conducerea unui vehicul echipat cu schimbător de viteze automat.”, arată documentul oficial.

Detalii

Pachetul include:

– 24 ore legislatie si 30 ore practice.

– posibilitate de plata in rate.

– efectuarea orelor de conducere pe trasee de examen.

– posibilitatea simularii examenului teoretic in cadrul orelor de legislatie.

– nu este inclusa inchirierea masinii la examen ( pret 200 lei).

– incepere imediata.

NOTA:- in acest pret nu sunt incluse analizele si testul psihologic ( 250 lei se pot efectua fie in cadrul scolii de soferi Auto Best fie la policlinica partenera ). Cursantii care nu isi efectueaza analizele medicale si testul psihologic in cadrul Scolii de soferi Auto Best sau la policlinica partenera vor avea de achitat o taxa suplimentara de 100 lei!

(Sursa: școalaautobest.ro)