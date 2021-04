Cod rutier 2021. Atenție, șoferi! Amenzi de 2.900 de lei pentru această greșeală banală

Noi vești uriașe pentru șoferi! Conducătorii auto riscă amenzi de 2.900 de lei pentru o simplă greșeală. Ce nu trebuie să mai facă aceștia? E una din erorile pe care le fac majoritatea fără să-și dea seama cât de greșit este.

Cord rutier 2021. Amendă de 2.900 de lei pentru această greșeală

Șoferii care le permit animalelor de companie să ocupe locul din față riscă amenzi de până la 2.900 de lei. Mulți dintre oameni fac această greșeală care acum e taxată dur. Legislația în vigoare arată că transportarea animalelor pe locurile din față constituie contraveție și este încadrată în clasa a IV-a de sancțiuni.

Majoritatea au deprins acest obicei pentru ca micuțele suflete să le fie aproape și să le poată țină sub control mai bine, dar tocmai acest lucru este un risc pentru că în funcție de moment patrupedul poate reacționa și interveni între atenția șoferului la drum. De asemenea, există posibilitatea ca animalul să fie speriat de ceva sau să se urce pe stăpân, disturbând astfel drumul.

Astfel, dacă ai decis să-ți ții prietenul patrupet lângă tine, în față, riști să fii oprit de oamenii legii și amendat în conformitate cu detaliile din lege. Nerespectarea noilor prevederi aduce șoferilor o amendă din calsa a IV-a de sancțiuni care indică între 9 și 20 de puncte de amendă a cărei sancțiune e cuprinsă între 1.305 de lei și 2.900 de lei.

Clasele de sancțiuni sunt:

clasa I: 2/3 puncte-amendă;

clasa a II-a: 4/5 puncte-amendă;

clasa a III-a: 6 -8 puncte-amendă;

clasa a IV-a: 9 – 20 de puncte-amendă;

clasa a V-a: 21- 100 de puncte-amendă.

Condiții privind circulația vehiculelor și controlul acestora

Art. 8

Pentru a fi conduse pe drumurile publice, fiecare autovehicul si tramvai trebuie sa fie dotat cu trusa medicala de prim ajutor, doua triunghiuri reflectorizante si un stingator de incendiu, omologate.

Art. 9

(1). Pentru a fi inmatriculate, inregistrate sau admise in circulatie, autovehiculele, mopedele, remorcile si tramvaiele trebuie sa fie omologate in conditiile legii.

(2). Categoriile de vehicule care pot fi admise in circulatie fara a fi omologate se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, cu avizul Ministerului Administratiei si Internelor – Inspectoratul General al Politiei Romane, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(3). Documentul care atesta omologarea este cartea de identitate a vehiculului, eliberata in conditiile legii.

(4). Pentru a fi mentinute in circulatie, vehiculele inmatriculate se supun inspectiei tehnice periodice.

(5). Inspectia tehnica periodica se efectueaza in statii autorizate, conform legislatiei in vigoare.

(6). Pentru autovehiculele apartinand institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, inspectia tehnica periodica se poate efectua si in statii proprii, autorizate potrivit legii.

(Sursa: chestionare-drpciv.net)