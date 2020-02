Cod Rutier: Care este limita de alcoolemie care este permisă în România. Ce depășește devine infracțiune

Toți șoferii trebuie să aibă la cunoștință faptul că legislația are toleranță zero pentru consumul de alcool. Din păcate, majoritatea accidentelor rutiere au ca aceasta ca și cauză principală. Care este limita de alcoolemie pentru contravenție și când devine o infracțiune în România?

Deși legislația are toleranță zero pentru consumul de alcool la volan, cauza principală a accidentelor sunt viteza și consumul de băuturi. Un studiu arată că orice cantitate de alcool poate să aducă la afectarea abilității de a conduce un autoturism, pentru că băuturile alcoolice afectează reacțiile, încetinește reflexele, dimunuează coordonarea motrică și îl ace în cele din urmă pe șofer să subestimeze majoritatea pericolelor. Consumul de aclool este asociat cu un comportament riscant, astfel că trebuie eliminat.

Cantitatea de alcool consumată de o persoană se măsoară prin alcoolemie, care reprezintă cantitatea de alcool în sânge și se exprimă în grame de alcool per litru de sânge, măsurându-se în respirație, în probele de sânge sau de urină. Până la o limită, alcoolemie este sancționată doar contravențional, dar la o valoare mai mare devine o problemă penală. De exemplu, alcoolemia de până la 0.40mg/litru alcool pur în aerul expirat se sancționează cu amendă de la 21 la 50 de puncte și suspendarea permisului preț de 6 luni. Atunci când șoferii sunt prinși cu peste 0.80 g/l alcool pur în aerul expirat (minim 0.40 g/l alool pur sânge), conform legislației din România, pedeapsa este închisoarea de la 1 la 5 ani sau o amendă penală.

Ridicarea limitei de alcoolemie permisa:

„Pevederile noului Cod Rutier sunt mai permisive din punct de vedere al consumului de alcool, acestea stipuland ca legala o concentratie de 0,2 g/l de alcool pur in sange. O valoare cuprinsa intre 0,2 si 0,5 g/l de alcool pur in sange este considerata contraventie, iar limita concentratiei incadrata ca infractiune a scazut de la 0,8 la 0,5 g/l. Contraventia (0.2 – 0,5 g/l alcool in sange) este pedepsita cu 21-50 de puncte amenda si cu suspendarea permisului pentru 180 de zile iar infractiunea, peste 0,5 g/l de alcool pur in sange, se pedepseste cu inchisoare intre 1 si 5 ani sau cu amenda penala”

Cod Rutier (Sursa: i-drpciv.ro)