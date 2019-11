Cod Rutier 2019. Greșeala din trafic care îi poate lăsa pe șoferi fără permis auto pentru un an. Polițiștii nu trec cu vederea acest detaliu

Noul Cod Rutier 2019 a intrat în vigoare pe 12 octombrie și prevede pedepse usturătoare. O greșeală din trafic îi poate lăsa pe șoferi fără permis auto pentru un an.

Cod Rutier 2019. Un an fără permisul auto pentru o greșeală din trafic

Codul Rutier 2019 a intrat în vigoare pe 12 octombrie. Pe lângă regulile legate de existența telefonului în mâna șoferului, în timpul mersului, care sunt deja clare, se va modifica ordonanța de urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Inițiatorii proiectului de lege susțin că aceste măsuri pot ajuta la prevenirea accidentelor rutiere și vor fluidiza traficul. Mai clar, cei care nu depășesc regulamentar se vor trezi cu permisul auto suspendat pentru o perioadă de 90 de zile. În prezent, conducătorilor auto li se suspenda dreptul de a conduce pentru o perioadă de 30 de zile.

„Constituie contravenţie şi se sancţionează cu -amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancţiuni şi cu aplicarea sancţiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile săvârşirea de către conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier, ori tramvai următoarele fapte: f) nerespectarea regulilor privind depăşirea”, este notat în proiectul de lege.

Șoferii cu alcool la bord, pedeapsă mai mare

În plus, cei care conduc sub influența alcoolului, vor pierde dreptul de a conduce pentru un an. Legislația de acum prevede o perioadă maximă de suspendare de 90 de zile.