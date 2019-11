Cod Rutier 2019. Cresc amenzile de circulație, de la 1 ianuarie. Care este explicația

Vești foarte proaste pentru conducătorii auto! Din păcate pentru aceștia, bucuria trecerii în noul an le va fi umbrită de amenzile rutiere care vor crește. Care este explicația pentru acest lucru?

Noul an aduce amenzi de cirulație mai mari decât până acum. Mai concret, punctul-amendă nu a fost lăsat să crească în ritmul trasat de către lege și a fost menținut la același nivel de Guvern. Plafonarea de la momentul acesta, dictată de OUG nr. 96/2019, va expira la finalul anului curent. În acest context, punctul de amendă este taxat acum cu 145 de lei, dar va ajunge la valoarea de 208 lei. Explicația este simplă. Amenzile de circulație cresc odată cu mărirea salariului minim. Salariul minim brut s-a majorat deja de câteva ori până acum, însă punctul de amendă a rămas la fel.

Șoferii plătesc acum amenzi situate între 290 de lei și 2.900 de lei pentru contravențiile rutiere, în funcție de clasele de sancțiuni care sunt prevăzute în Codul Rutier. De la începutul anului 2020, când punctul de amendă va fi de 208 de lei, amenzile din clasa I se vor situa între 416 și 462 de lei. Sancțiunile de la Clasa a II-a vor fi între 832 de lei și 1.042 de lei, iar cele de la clasa a III-a vor avea o valoare cuprinsă între 1.248 de lei și 1.664 de lei. Cele de la clasa a IV-a vor avea între 1.872 de lei și 4.160 de lei, iar cele de la categoria a V-a pleacă de la 4.368 de lei și pot atinge maximum de 20.800 de lei. Ultimele sunt desinate persoanelor juridice.

„Nimeni nu se gândeşte că, de fapt, nivelul aceste amenzi cuantifică gradul de risc asumat în trafic. Şi implicit pericolul în care s-a pus contravenientul pe el, dar şi pe ceilalţi participanţi la trafic. Dacă am conştientiza riscurile nu am mai încălca legea pentru că am realiza că numai aşa suntem protejaţi. Şi atunci nu am avea vreo treabă cu nivelul amenzilor. Dar noi preferăm să riscăm o amendă radar, de exemplu, când, statistic, viteza excesivă este una dintre cauzele cele mai frecvente ale accidentelor grave cu consecinţe seriease, chiar mortale”

Ionel Simionca, psiholog şi specialist în conducere preventivă, vicepreşedinte al Asociaţiei de Psihologie şi Siguranţă Rutieră – PsihotrafiQ